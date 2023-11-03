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В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую - РИА Новости, 03.11.2023
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15:28 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/zalozhnitsa-1907216038.html
В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую
В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую - РИА Новости, 03.11.2023
В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую
Неоднократно судимый 39-летний житель Приморья удерживал знакомую в квартире, угрожая убить ее и себя, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:28
2023-11-03T15:28
происшествия
россия
большой камень
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Неоднократно судимый 39-летний житель Приморья удерживал знакомую в квартире, угрожая убить ее и себя, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД России по региону. По данным ведомства, происшествие случилось в приморском городе Большой Камень. "Полицейские проявили выдержку и профессионализм, в результате длительных переговоров им удалось проникнуть в квартиру и обезвредить гражданина. С места происшествия изъята пластиковая бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).
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россия
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происшествия, россия, большой камень
Происшествия, Россия, Большой Камень
В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую

В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую, угрожая убить ее и себя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Неоднократно судимый 39-летний житель Приморья удерживал знакомую в квартире, угрожая убить ее и себя, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД России по региону.
По данным ведомства, происшествие случилось в приморском городе Большой Камень.
"Полицейские проявили выдержку и профессионализм, в результате длительных переговоров им удалось проникнуть в квартиру и обезвредить гражданина. С места происшествия изъята пластиковая бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).
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ПроисшествияРоссияБольшой Камень
 
 
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