https://ria.ru/20231103/zalozhnitsa-1907216038.html

В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую

В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую - РИА Новости, 03.11.2023

В Приморье мужчина взял в заложницы знакомую

Неоднократно судимый 39-летний житель Приморья удерживал знакомую в квартире, угрожая убить ее и себя, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:28

2023-11-03T15:28

2023-11-03T15:28

происшествия

россия

большой камень

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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Неоднократно судимый 39-летний житель Приморья удерживал знакомую в квартире, угрожая убить ее и себя, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД России по региону. По данным ведомства, происшествие случилось в приморском городе Большой Камень. "Полицейские проявили выдержку и профессионализм, в результате длительных переговоров им удалось проникнуть в квартиру и обезвредить гражданина. С места происшествия изъята пластиковая бутылка с горючей жидкостью", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

https://ria.ru/20231031/plakaty-1906508615.html

россия

большой камень

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происшествия, россия, большой камень