Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств для евроинтеграции Украины
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила еще 21 сентября. Как писало ранее украинское издание "Страна.ua", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских. Как отмечала заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учетом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС.
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"Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции. Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
На сайте Рады в карточке упомянутого закона нет подтверждающей информации об этом. "Закон направлен на подпись президенту Украины (26 сентября 2023 года)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады.
Ранее в пятницу украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предположительно, она посетит столицу с позитивными решениями относительно начала переговоров о присоединении к ЕС.