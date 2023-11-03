https://ria.ru/20231103/zakon-1907344707.html

Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств

Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств - РИА Новости, 03.11.2023

Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:24

2023-11-03T23:24

2023-11-03T23:24

в мире

украина

киев

владимир зеленский

алексей гончаренко

евгения кравчук

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_142b9f8d9e4de609be7cc296cb8856b3.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила еще 21 сентября. Как писало ранее украинское издание "Страна.ua", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских. Как отмечала заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учетом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС. "Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции. Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. На сайте Рады в карточке упомянутого закона нет подтверждающей информации об этом. "Закон направлен на подпись президенту Украины (26 сентября 2023 года)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады. Ранее в пятницу украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предположительно, она посетит столицу с позитивными решениями относительно начала переговоров о присоединении к ЕС.

https://ria.ru/20231103/vizit-1907340773.html

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907338824.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, евгения кравчук, верховная рада украины, евросоюз, страна.ua