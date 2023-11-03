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Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств - РИА Новости, 03.11.2023
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23:24 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/zakon-1907344707.html
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств - РИА Новости, 03.11.2023
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств
Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:24
2023-11-03T23:24
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евгения кравчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила еще 21 сентября. Как писало ранее украинское издание "Страна.ua", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских. Как отмечала заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учетом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС. "Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции. Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. На сайте Рады в карточке упомянутого закона нет подтверждающей информации об этом. "Закон направлен на подпись президенту Украины (26 сентября 2023 года)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады. Ранее в пятницу украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предположительно, она посетит столицу с позитивными решениями относительно начала переговоров о присоединении к ЕС.
https://ria.ru/20231103/vizit-1907340773.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, евгения кравчук, верховная рада украины, евросоюз, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Евгения Кравчук, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Страна.ua
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств

Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств для евроинтеграции Украины

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила еще 21 сентября. Как писало ранее украинское издание "Страна.ua", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских. Как отмечала заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учетом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС.
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"Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции. Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
На сайте Рады в карточке упомянутого закона нет подтверждающей информации об этом. "Закон направлен на подпись президенту Украины (26 сентября 2023 года)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады.
Ранее в пятницу украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предположительно, она посетит столицу с позитивными решениями относительно начала переговоров о присоединении к ЕС.
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