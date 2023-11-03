https://ria.ru/20231103/zaderzhanie-1907089503.html

В Иркутской области арестовали подозреваемых в похищении и убийстве

В Иркутской области арестовали подозреваемых в похищении и убийстве - РИА Новости, 03.11.2023

В Иркутской области арестовали подозреваемых в похищении и убийстве

Пятеро жителей Братска подозреваются в похищении и убийстве человека, по ходатайству следствия они арестованы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T07:28

2023-11-03T07:28

2023-11-03T07:28

происшествия

иркутская область

россия

братск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Пятеро жителей Братска подозреваются в похищении и убийстве человека, по ходатайству следствия они арестованы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В начале октября пятеро жителей Братска, находясь в одной из квартир города Нижнеудинска, избили, связали и в багажнике автомобиля вывезли в лес 26-летнего местного жителя. В безлюдном месте они продолжили жестоко избивать жертву, а затем утопили в реке Рубахина. Заведено уголовное дело по статьям о похищении и убийстве человека группой лиц. Следователи СК при содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. "Судом по ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ходе допросов часть из задержанных дали признательные показания.

https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html

иркутская область

россия

братск

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происшествия, иркутская область, россия, братск, следственный комитет россии (ск рф)