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“Хезболла” назвала прекращение агрессии против Газы первостепенной задачей - РИА Новости, 03.11.2023
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17:03 03.11.2023 (обновлено: 17:05 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/zadacha-1907277392.html
“Хезболла” назвала прекращение агрессии против Газы первостепенной задачей
“Хезболла” назвала прекращение агрессии против Газы первостепенной задачей - РИА Новости, 03.11.2023
“Хезболла” назвала прекращение агрессии против Газы первостепенной задачей
Прекращение агрессии против сектора Газа должно быть первостепенной задачей, заявил генсек ливанского шиитского движения “Хезболлах” Хасан Насрулла. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:03
2023-11-03T17:05
в мире
россия
израиль
ливан
наджиб микати
хасан насрулла
владимир путин
хамас
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КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Прекращение агрессии против сектора Газа должно быть первостепенной задачей, заявил генсек ливанского шиитского движения “Хезболлах” Хасан Насрулла. “Первой задачей, над которой должна идти работа днем и ночью, является прекращение агрессии и войны против сектора Газа”, - сказал Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы. Это его первое выступление с начала эскалации между сектором Газа и Израилем. В четверг “Хезболлах” заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало израильские позиции в районе ферм Шебаа, которые являются спорными территориями и были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/neft-1907276594.html
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в мире, россия, израиль, ливан, наджиб микати, хасан насрулла, владимир путин, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Наджиб Микати, Хасан Насрулла, Владимир Путин, ХАМАС, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
“Хезболла” назвала прекращение агрессии против Газы первостепенной задачей

Генсек “Хезболлы” назвал прекращение агрессии против Газы первостепенной задачей

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Прекращение агрессии против сектора Газа должно быть первостепенной задачей, заявил генсек ливанского шиитского движения “Хезболлах” Хасан Насрулла.
«
“Первой задачей, над которой должна идти работа днем и ночью, является прекращение агрессии и войны против сектора Газа”, - сказал Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы. Это его первое выступление с начала эскалации между сектором Газа и Израилем.
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В четверг “Хезболлах” заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало израильские позиции в районе ферм Шебаа, которые являются спорными территориями и были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреРоссияИзраильЛиванНаджиб МикатиХасан НасруллаВладимир ПутинХАМАСХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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