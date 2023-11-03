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В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата - РИА Новости, 03.11.2023
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата
Маленькая девочка оказалась случайно запертой в постамате в офисе Сбербанка в Екатеринбурге, она забралась в ячейку, пока ее мама распаковывала посылку,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:16
2023-11-03T18:16
2023-11-03T18:36
происшествия
екатеринбург
сбербанк россии
сбер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Маленькая девочка оказалась случайно запертой в постамате в офисе Сбербанка в Екатеринбурге, она забралась в ячейку, пока ее мама распаковывала посылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата", – сказали в пресс-службе. Отмечается, что сотрудники "Сбера" сразу вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. "Вся операция заняла несколько минут, с девочкой все в порядке", – заверили в банке.
https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html
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происшествия, екатеринбург, сбербанк россии, сбер
Происшествия, Екатеринбург, Сбербанк России, Сбер
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата
В Екатеринбурге маленькую девочку вызволяли из ячейки постамата Сбербанка