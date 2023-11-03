Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 03.11.2023 (обновлено: 18:36 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/yacheyka-1907302946.html
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата - РИА Новости, 03.11.2023
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата
Маленькая девочка оказалась случайно запертой в постамате в офисе Сбербанка в Екатеринбурге, она забралась в ячейку, пока ее мама распаковывала посылку,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:16
2023-11-03T18:36
происшествия
екатеринбург
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907305460_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_6cff17b023b40bed94417c233ab268f1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Маленькая девочка оказалась случайно запертой в постамате в офисе Сбербанка в Екатеринбурге, она забралась в ячейку, пока ее мама распаковывала посылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата", – сказали в пресс-службе. Отмечается, что сотрудники "Сбера" сразу вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. "Вся операция заняла несколько минут, с девочкой все в порядке", – заверили в банке.
https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907305460_0:0:2173:1630_1920x0_80_0_0_34690cca129da9e482cc19e84e4b3c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, сбербанк россии, сбер
Происшествия, Екатеринбург, Сбербанк России, Сбер
В Екатеринбурге девочку вызволяли из ячейки постамата

В Екатеринбурге маленькую девочку вызволяли из ячейки постамата Сбербанка

© E1.RU/ВКонтактеГруппа быстрого реагирования вызволяет девочку из постамата в офисе Сбера в Екатеринбурге
Группа быстрого реагирования вызволяет девочку из постамата в офисе Сбера в Екатеринбурге
© E1.RU/ВКонтакте
Группа быстрого реагирования вызволяет девочку из постамата в офисе Сбера в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Маленькая девочка оказалась случайно запертой в постамате в офисе Сбербанка в Екатеринбурге, она забралась в ячейку, пока ее мама распаковывала посылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
«
"Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата", – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что сотрудники "Сбера" сразу вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку.
«
"Вся операция заняла несколько минут, с девочкой все в порядке", – заверили в банке.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
3 октября, 17:58
 
ПроисшествияЕкатеринбургСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала