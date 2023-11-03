https://ria.ru/20231103/vzryvy-1907074505.html

В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2023

В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:31

2023-11-03T00:31

2023-11-03T00:31

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одесской области... Сообщают о взрывах в Кропивницком", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в обоих регионах объявлена воздушная тревога.

https://radiosputnik.ria.ru/20231102/vzryvy-1907051062.html

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