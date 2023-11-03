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В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/vzryvy-1907074505.html
В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2023
В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:31
2023-11-03T00:31
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одесской области... Сообщают о взрывах в Кропивницком", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в обоих регионах объявлена воздушная тревога.
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одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире
В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна": в Одесской области и Кропивницком прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Одесской области... Сообщают о взрывах в Кропивницком", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания.
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Одессе прогремел взрыв, сообщают СМИ
Вчера, 20:02
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в обоих регионах объявлена воздушная тревога.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВ мире
 
 
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