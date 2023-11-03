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Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
12:10 03.11.2023 (обновлено: 13:55 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907146815.html
Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия"
Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия"
Всероссийский Дед Мороз на стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия" проведет экскурсию, расскажет о достижениях, традициях и брендах РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T13:55
вологодская область
великий устюг
дед мороз
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз на стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия" проведет экскурсию, расскажет о достижениях, традициях и брендах региона. "Главным героем региона во время всей работы выставки будет Дед Мороз. В день открытия выставки он проведет экскурсию, расскажет о достижениях Вологодчины, ее традициях и брендах. Для детей каждые два часа будет проходить интерактивная игра с зимним волшебником", - говорится в Telegram-канале Деда Мороза. По данным властей региона, стенд Вологодской области уже готов к приему гостей, монтаж всей конструкции и оборудования завершен. Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический потенциал региона. Вологодская область также представит экономическую составляющую, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html
https://ria.ru/20231031/msk-1906397744.html
вологодская область
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вологодская область, великий устюг, дед мороз, общество, выставка-форум "россия"
Вологодская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия"

О достижениях Вологодской области на выставке "Россия" расскажет Дед Мороз

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дед Мороз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз на стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия" проведет экскурсию, расскажет о достижениях, традициях и брендах региона.
"Главным героем региона во время всей работы выставки будет Дед Мороз. В день открытия выставки он проведет экскурсию, расскажет о достижениях Вологодчины, ее традициях и брендах. Для детей каждые два часа будет проходить интерактивная игра с зимним волшебником", - говорится в Telegram-канале Деда Мороза.
Колесо обозрения Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета выставки "Россия"
Вчера, 11:28
По данным властей региона, стенд Вологодской области уже готов к приему гостей, монтаж всей конструкции и оборудования завершен. Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический потенциал региона. Вологодская область также представит экономическую составляющую, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
31 октября, 12:52
 
Выставка-форум "Россия"Вологодская областьВеликий УстюгДед МорозОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
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