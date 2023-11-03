https://ria.ru/20231103/vystavka-1907146815.html

Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия"

Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023

Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке "Россия"

Всероссийский Дед Мороз на стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия" проведет экскурсию, расскажет о достижениях, традициях и брендах РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:10

2023-11-03T12:10

2023-11-03T13:55

вологодская область

великий устюг

дед мороз

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз на стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия" проведет экскурсию, расскажет о достижениях, традициях и брендах региона. "Главным героем региона во время всей работы выставки будет Дед Мороз. В день открытия выставки он проведет экскурсию, расскажет о достижениях Вологодчины, ее традициях и брендах. Для детей каждые два часа будет проходить интерактивная игра с зимним волшебником", - говорится в Telegram-канале Деда Мороза. По данным властей региона, стенд Вологодской области уже готов к приему гостей, монтаж всей конструкции и оборудования завершен. Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический потенциал региона. Вологодская область также представит экономическую составляющую, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html

https://ria.ru/20231031/msk-1906397744.html

вологодская область

великий устюг

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вологодская область, великий устюг, дед мороз, общество, выставка-форум "россия"