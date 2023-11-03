https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html
Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета выставки "Россия"
Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета выставки "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета выставки "Россия"
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета выставки "Россия" в честь ее открытия 4 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Солнца Москвы". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:28
2023-11-03T11:28
2023-11-03T13:55
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета выставки "Россия" в честь ее открытия 4 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Солнца Москвы". "Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" станет дружественным объектом Международной выставки-форума "Россия", которая состоится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 на территории ВДНХ. В честь открытия масштабной выставки аттракцион (высотой 140 метров) окрасится в фирменные цвета мероприятия. Увидеть праздничное шоу сможет любой желающий 4 ноября в вечернее время", - рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что на Международной выставке-форуме "Россия" пройдут Дни регионов. Помимо экспозиции на ВДНХ, 27 и 28 ноября Пермский край организует интерактивную презентацию на городском променаде "Солнца Москвы" и в кабинах колеса обозрения. На территории паркового пространства гости увидят шесть автомобилей "Москвич", в салоне которых можно будет прослушать саунд-спектакль, основанный на историях москвичей, которые родились и жили раньше в Пермском крае.
https://ria.ru/20231103/volontery-1907105181.html
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выставка-форум "россия", общество, москва, пермский край
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Пермский край, Выставка-форум "Россия"
Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета выставки "Россия"
Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета выставки "Россия" 4 ноября