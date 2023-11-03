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В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы

В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы - РИА Новости, 03.11.2023

В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:55

2023-11-03T13:55

2023-11-03T13:59

общество

россия

михаил мишустин

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яна лантратова

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин), рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 524, предусмотрев индексацию ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - приводит обращение Лантратова в своем Telegram-канале. Она отметила, что по указу президента РФ Владимира Путина от 2019 года ветеранам ВОВ ежегодно выплачивают 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Ценность выплаты с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть. "Представляется особенно важным обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагаю в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20231010/veteran-1901868477.html

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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, яна лантратова, госдума рф