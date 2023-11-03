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В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы - РИА Новости, 03.11.2023
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13:55 03.11.2023 (обновлено: 13:59 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vyplaty-1907175231.html
В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы - РИА Новости, 03.11.2023
В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:55
2023-11-03T13:59
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
яна лантратова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин), рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 524, предусмотрев индексацию ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - приводит обращение Лантратова в своем Telegram-канале. Она отметила, что по указу президента РФ Владимира Путина от 2019 года ветеранам ВОВ ежегодно выплачивают 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Ценность выплаты с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть. "Представляется особенно важным обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагаю в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20231010/veteran-1901868477.html
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы

В ГД предложили Мишустину проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин), рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 524, предусмотрев индексацию ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - приводит обращение Лантратова в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что по указу президента РФ Владимира Путина от 2019 года ветеранам ВОВ ежегодно выплачивают 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Ценность выплаты с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть.
"Представляется особенно важным обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагаю в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", - заключила парламентарий.
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