В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
В ГД предложили Мишустину проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин), рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 524, предусмотрев индексацию ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - приводит обращение Лантратова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что по указу президента РФ Владимира Путина от 2019 года ветеранам ВОВ ежегодно выплачивают 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Ценность выплаты с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть.
"Представляется особенно важным обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагаю в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", - заключила парламентарий.