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Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника - РИА Новости, 03.11.2023
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04:48 03.11.2023 (обновлено: 05:19 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vydvorenie-1907084271.html
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника - РИА Новости, 03.11.2023
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника
Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:48
2023-11-03T05:19
происшествия
россия
нижний новгород
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД."По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", — говорится в публикации.Инцидент в нижегородской школеВ минувшую субботу в нижегородских пабликах в соцсетях появилось видео избиения восьмиклассником школьника помладше. Подросток несколько раз сильно ударил другого ученика и хватал его за горло. Происходящее снимали на мобильный телефон другие школьники.Как рассказали в региональном главке МВД, инцидент имел место в середине сентября. Причиной послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника.Региональные управления МВД, прокуратура и СК начали проверку по факту случившегося. О результатах последней доложат председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.Нарушал правила миграционного учетаКак выяснили полицейские, 41-летний отец школьника нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории по истечении законного срока пребывания.В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". В настоящее время они находятся в Центре временного содержания иностранцев.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья — уроженцы Азербайджана.Инцидент в валдайской школеВ конце октября в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором 15-летние учащиеся школы в Валдае принесли на занятия флаг Таджикистана. После замечания одноклассницы один из них пригрозил ей убийством.Многодетный отец школьника, который угрожал своей однокласснице, позднее записал видео с извинениями.Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, всех участников инцидента установили и доставили в территориальный отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств.Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.Проверку организовала и прокуратура Новгородской области. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.
https://ria.ru/20231027/prestupnost-1905668262.html
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
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россия
нижний новгород
азербайджан
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происшествия, россия, нижний новгород, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их ребенком школьника

МВД: семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с участием их сына

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМиграционный центр
Миграционный центр - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
«
"По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", — говорится в публикации.

Инцидент в нижегородской школе

В минувшую субботу в нижегородских пабликах в соцсетях появилось видео избиения восьмиклассником школьника помладше. Подросток несколько раз сильно ударил другого ученика и хватал его за горло. Происходящее снимали на мобильный телефон другие школьники.
Как рассказали в региональном главке МВД, инцидент имел место в середине сентября. Причиной послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника.
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Региональные управления МВД, прокуратура и СК начали проверку по факту случившегося. О результатах последней доложат председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Нарушал правила миграционного учета

Как выяснили полицейские, 41-летний отец школьника нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории по истечении законного срока пребывания.
В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". В настоящее время они находятся в Центре временного содержания иностранцев.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья — уроженцы Азербайджана.
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Инцидент в валдайской школе

В конце октября в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором 15-летние учащиеся школы в Валдае принесли на занятия флаг Таджикистана. После замечания одноклассницы один из них пригрозил ей убийством.
Многодетный отец школьника, который угрожал своей однокласснице, позднее записал видео с извинениями.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, всех участников инцидента установили и доставили в территориальный отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств.
Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
Проверку организовала и прокуратура Новгородской области. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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