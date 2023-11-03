Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 03.11.2023 (обновлено: 14:32 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vsu-1907183198.html
В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет
В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет - РИА Новости, 03.11.2023
В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет
Российские истребители и системы ПВО за прошедшую неделю (период с 28 октября по 3 ноября) сбили 10 украинских военных самолётов, один вертолёт Ми-8 и 274... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:23
2023-11-03T14:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за прошедшую неделю (период с 28 октября по 3 ноября) сбили 10 украинских военных самолётов, один вертолёт Ми-8 и 274 беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет

Минобороны: за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за прошедшую неделю (период с 28 октября по 3 ноября) сбили 10 украинских военных самолётов, один вертолёт Ми-8 и 274 беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
1 ноября, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала