https://ria.ru/20231103/vsu-1907183198.html

В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет

В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет - РИА Новости, 03.11.2023

В зоне СВО за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет

Российские истребители и системы ПВО за прошедшую неделю (период с 28 октября по 3 ноября) сбили 10 украинских военных самолётов, один вертолёт Ми-8 и 274... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:23

2023-11-03T14:23

2023-11-03T14:32

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за прошедшую неделю (период с 28 октября по 3 ноября) сбили 10 украинских военных самолётов, один вертолёт Ми-8 и 274 беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр