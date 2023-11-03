https://ria.ru/20231103/volontery-1907105181.html

Более полутора тысяч волонтеров обучили к выставке-форуму "Россия" в Москве

Более полутора тысяч волонтеров обучили к выставке-форуму "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.11.2023

Более полутора тысяч волонтеров обучили к выставке-форуму "Россия" в Москве

Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:56

2023-11-03T09:56

2023-11-03T14:14

москва

мосволонтер

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907149740_242:303:1600:1067_1920x0_80_0_0_f2dc7ea7fdefb7214ca261a631038188.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. "Уже более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Первые занятия провели для лидеров команд", — отметили в материале.Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". "Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтерский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении. Одна из основных задач волонтеров — помощь в навигации гостям и участникам выставки. В систему подготовки включены занятия, посвященные технике безопасности и правилам общения с разными категориями посетителей, в том числе с детьми и людьми с особенностями здоровья. Кроме того, городским помощникам предстоит знакомить москвичей и туристов с мобильным приложением форума. "В ноябре обучение будет проходить в два этапа (заочный и очный). После дистанционных занятий для волонтеров организуют инструктаж на площадке. Знания нужно будет подтвердить на тестировании", — дополняется в сообщении.По итогам обучения каждый участник получит сертификат и справочник с основной информацией о мероприятии.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html

https://ria.ru/20231102/vystavka-1906970964.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, мосволонтер, выставка-форум "россия"