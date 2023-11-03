Более полутора тысяч волонтеров обучили к выставке-форуму "Россия" в Москве
Более 1500 волонтеров обучили для участия в выставке-форуме "Россия" в Москве
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВолонтеры во время обучения для участия в выставке-форуме "Россия"
Волонтеры во время обучения для участия в выставке-форуме "Россия"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
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"Уже более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Первые занятия провели для лидеров команд", — отметили в материале.
Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".
"Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтерский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.
Одна из основных задач волонтеров — помощь в навигации гостям и участникам выставки. В систему подготовки включены занятия, посвященные технике безопасности и правилам общения с разными категориями посетителей, в том числе с детьми и людьми с особенностями здоровья. Кроме того, городским помощникам предстоит знакомить москвичей и туристов с мобильным приложением форума.
"В ноябре обучение будет проходить в два этапа (заочный и очный). После дистанционных занятий для волонтеров организуют инструктаж на площадке. Знания нужно будет подтвердить на тестировании", — дополняется в сообщении.
По итогам обучения каждый участник получит сертификат и справочник с основной информацией о мероприятии.