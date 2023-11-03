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При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка - РИА Новости, 03.11.2023
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17:22 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/volnovakha-1907286269.html
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка - РИА Новости, 03.11.2023
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка
Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:22
2023-11-03T17:22
волноваха
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 ноября по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Ленина пострадала девочка-подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Также повреждения получил волновахский дворец культуры имени героя России В.А. Жоги. Ранее в пятницу представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
https://ria.ru/20231103/shebekino-1907178600.html
https://ria.ru/20231101/obstrel-1906666816.html
волноваха
донецкая народная республика
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волноваха, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка

При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка 2008 года рождения

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 ноября по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Ленина пострадала девочка-подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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Также повреждения получил волновахский дворец культуры имени героя России В.А. Жоги.
Ранее в пятницу представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе.
Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
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ВолновахаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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