https://ria.ru/20231103/volnovakha-1907286269.html
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка - РИА Новости, 03.11.2023
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка
Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:22
2023-11-03T17:22
2023-11-03T17:22
волноваха
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 ноября по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Ленина пострадала девочка-подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Также повреждения получил волновахский дворец культуры имени героя России В.А. Жоги. Ранее в пятницу представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
https://ria.ru/20231103/shebekino-1907178600.html
https://ria.ru/20231101/obstrel-1906666816.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка
При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка 2008 года рождения