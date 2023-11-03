https://ria.ru/20231103/volnovakha-1907286269.html

При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка

При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка - РИА Новости, 03.11.2023

При обстреле Волновахи украинскими войсками ранена девочка

Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:22

2023-11-03T17:22

2023-11-03T17:22

волноваха

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884440747_0:385:960:925_1920x0_80_0_0_8451c0abb2b0d371a0046dad19eb9b95.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела Волновахи украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 ноября по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Ленина пострадала девочка-подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Также повреждения получил волновахский дворец культуры имени героя России В.А. Жоги. Ранее в пятницу представительство сообщало, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.

https://ria.ru/20231103/shebekino-1907178600.html

https://ria.ru/20231101/obstrel-1906666816.html

волноваха

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волноваха, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия