https://ria.ru/20231103/voin-1907110519.html

Гладков рассказал о развитии центров "Воин" в Белгородской области

Гладков рассказал о развитии центров "Воин" в Белгородской области - РИА Новости, 03.11.2023

Гладков рассказал о развитии центров "Воин" в Белгородской области

Центры развития военно-спортивной подготовки "Воин" в Белгородской области становятся все более востребованными у молодежи прифронтового региона, в следующем... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:20

2023-11-03T10:20

2023-11-03T10:20

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 ноя – РИА Новости. Центры развития военно-спортивной подготовки "Воин" в Белгородской области становятся все более востребованными у молодежи прифронтового региона, в следующем году испытания начнутся с поселковых и городских этапов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гладков рассказал о том, что посетил церемонию награждения победителей регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!" в Чернянском районе региона. В игре принимали участие 13 команд курсантов Центров развития военно-спортивной подготовки "ВОИН", которые открылись в этом году, а также сборная из Донецкой Народной Республики. Соревнования включали в себя испытания, максимально приближенные к реалиям армейской службы. Это ориентирование на местности, блок "Шифровка", спасение раненого, переправа, доразведка, исторический квиз и командный "Встречный бой". "Наша задача – охватить все школы в каждом районе и округе. Сегодня договорились с главами, что в следующем году первый весенний этап игры будет проходить в каждом муниципальном образовании региона, а затем победители приедут на областные соревнования. А вот осенний этап будет состоять уже из трёх испытаний: поселковые/городские, районные и областные", - рассказал Гладков. Он пояснил, что развитие таких центров и в целом начальной военной подготовки очень важно для прифронтового региона. "Мы как никто другой понимаем, что защищать страну, свой дом – это не просто слова, это задача каждого мужчины", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что в области много девочек, которые встали в строй с мальчиками, и при необходимости готовы дать отпор врагу. Губернатор выразил уверенность, что жителям региона под силу справиться со всеми вызовами, которые перед ними стоят. Также выразил благодарность инструкторскому корпусу, с профессионализмом создающему все условия, чтобы ребятам было интересно.

https://ria.ru/20231102/nagrada-1907059212.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков