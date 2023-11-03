https://ria.ru/20231103/voennyy-1907218711.html

Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство гражданского

Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство гражданского - РИА Новости, 03.11.2023

Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство гражданского

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 17 лет строгого режима командира миномета 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:33

2023-11-03T15:33

2023-11-03T15:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 17 лет строгого режима командира миномета 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, в 2019 году отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов села Чермалык, тогда погиб мирный житель, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира миномета первого минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Евгения Ермоленко. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 11 июля 2019 года Ермоленко совместно с иными военнослужащими вооруженных сил Украины находился на боевой позиции вблизи села Павлополь Волновахского района. Ермоленко отдал приказ о проведении артиллерийского обстрела села Чермалык Волновахского района. В результате обстрела получило повреждение домовладения во дворе которого находился мирный житель, от полученных осколочных ранений мужчина скончался. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ермоленко к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины