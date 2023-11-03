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Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии - РИА Новости, 03.11.2023
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14:49 03.11.2023 (обновлено: 15:08 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/voennyy-1907190972.html
Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии
Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии - РИА Новости, 03.11.2023
Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии
Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего, застрелившего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:49
2023-11-03T15:08
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
донецк
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего, застрелившего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира 1-го отделения отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины Артура Пустовойта… Суд приговорил Пустовойта к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде установлено, что в марте 2022 года Пустовойт находился на боевой позиции в многоквартирном доме по бульвару Меотиды в Мариуполе. Заметив мужчину, идущего по бульвару, Пустовойт произвел в него прицельный выстрел из автомата. От полученного ранения мирный житель скончался на месте преступления. Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, донецк
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Мариуполь, Донецк
Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии

Суд приговорил военного ВСУ, застрелившего жителя Мариуполя, к 20 годам колонии

© Следственный комитет Российской ФедерацииУкраинский военнослужащий, застреливший жителя Мариуполя, Артур Пустовойт
Украинский военнослужащий, застреливший жителя Мариуполя, Артур Пустовойт
© Следственный комитет Российской Федерации
Украинский военнослужащий, застреливший жителя Мариуполя, Артур Пустовойт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего, застрелившего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира 1-го отделения отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины Артура Пустовойта… Суд приговорил Пустовойта к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В суде установлено, что в марте 2022 года Пустовойт находился на боевой позиции в многоквартирном доме по бульвару Меотиды в Мариуполе. Заметив мужчину, идущего по бульвару, Пустовойт произвел в него прицельный выстрел из автомата. От полученного ранения мирный житель скончался на месте преступления.
Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариупольДонецк
 
 
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