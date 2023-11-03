https://ria.ru/20231103/voennyy-1907190972.html

Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии

Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии - РИА Новости, 03.11.2023

Украинский военный, застреливший жителя Мариуполя, получил 20 лет колонии

Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего, застрелившего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:49

2023-11-03T14:49

2023-11-03T15:08

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мариуполь

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907196750_0:0:2700:1518_1920x0_80_0_0_e53c680941e9788c053429c23607ae79.png

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего, застрелившего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира 1-го отделения отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины Артура Пустовойта… Суд приговорил Пустовойта к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде установлено, что в марте 2022 года Пустовойт находился на боевой позиции в многоквартирном доме по бульвару Меотиды в Мариуполе. Заметив мужчину, идущего по бульвару, Пустовойт произвел в него прицельный выстрел из автомата. От полученного ранения мирный житель скончался на месте преступления. Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20231018/vsu-1903636814.html

донецкая народная республика

мариуполь

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, донецк