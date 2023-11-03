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В Израиле заявили о 23 военных, погибших с начала наземной операции в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
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08:31 03.11.2023 (обновлено: 08:33 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/voennye-1907093344.html
В Израиле заявили о 23 военных, погибших с начала наземной операции в Газе
В Израиле заявили о 23 военных, погибших с начала наземной операции в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
В Израиле заявили о 23 военных, погибших с начала наземной операции в Газе
Число израильских военнослужащих, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, составляет 23 человека, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:31
2023-11-03T08:33
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число израильских военнослужащих, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, составляет 23 человека, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Военные объявили, что еще четыре солдата были убиты в ходе боевых действий в секторе Газа, таким образом, число погибших с начала израильского наземного наступления против ХАМАС достигло 23", - говорится в сообщении издания. В среду израильская армия сообщала, что в общей сложности более 330 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты с 7 октября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/ssha-1907092931.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о 23 военных, погибших с начала наземной операции в Газе

ЦАХАЛ: число израильских военных, погибших с начала операции в Газе, достигло 23

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число израильских военнослужащих, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, составляет 23 человека, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Военные объявили, что еще четыре солдата были убиты в ходе боевых действий в секторе Газа, таким образом, число погибших с начала израильского наземного наступления против ХАМАС достигло 23", - говорится в сообщении издания.
В среду израильская армия сообщала, что в общей сложности более 330 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты с 7 октября.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта
Вчера, 08:25
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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