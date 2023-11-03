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Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз

Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз - РИА Новости, 03.11.2023

Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз

Россия и Кувейт обсуждают вопрос о полной отмене виз для граждан двух стран, Москва рассчитывает выйти на подписание подобного соглашения в ближайшее время,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:34

2023-11-03T13:34

2023-11-03T13:43

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждают вопрос о полной отмене виз для граждан двух стран, Москва рассчитывает выйти на подписание подобного соглашения в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом"Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели не затягивая выйти на подписание такого документа", - сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта в Москве.

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в мире, кувейт, россия, москва, сергей лавров, новости - туризм