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Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз - РИА Новости, 03.11.2023
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Туризм
 
13:34 03.11.2023 (обновлено: 13:43 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/vizy-1907169646.html
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз
Россия и Кувейт обсуждают вопрос о полной отмене виз для граждан двух стран, Москва рассчитывает выйти на подписание подобного соглашения в ближайшее время,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:34
2023-11-03T13:43
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждают вопрос о полной отмене виз для граждан двух стран, Москва рассчитывает выйти на подписание подобного соглашения в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом"Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели не затягивая выйти на подписание такого документа", - сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта в Москве.
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в мире, кувейт, россия, москва, сергей лавров, новости - туризм
В мире, Кувейт, Туризм, Россия, Москва, Сергей Лавров, Новости - Туризм
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта отмену виз

Лавров сообщил, что обсудил с коллегой из Кувейта вопрос обоюдной отмены виз

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждают вопрос о полной отмене виз для граждан двух стран, Москва рассчитывает выйти на подписание подобного соглашения в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом
"Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели не затягивая выйти на подписание такого документа", - сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта в Москве.
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