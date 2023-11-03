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Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 03.11.2023
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Надежные люди
 
17:56 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/veschi-1907297880.html
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 03.11.2023
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО
Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:56
2023-11-03T17:56
надежные люди
костромская область
сергей ситников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских полков, сообщает администрация региона. Сообщается, что обеспечение костромичей - участников специальной военной операции дополнительным оборудованием и снаряжением находится на особом контроле губернатора Сергея Ситникова. Списки первоочередных поставок формируются по заявкам командиров полков. Глава региона постоянно поддерживает с ними связь. "Очередная партия дополнительного зимнего обмундирования в ближайшие дни будет доставлена к месту расположения полков в зоне проведения специальной военной операции… Это термобелье, термоноски, перчатки, шапки, фонари и другие предметы. Все они сформированы в наборы", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что перечень вещей, которые дополнят государственное обеспечение и сделают быт военнослужащих более комфортным, сформирован по заявкам полков. "Теплые" посылки сформированы в рамках патриотической акции "Все для Победы". Также в посылках - письма поддержки от неравнодушных костромичей – взрослых и детей, информирует администрация Костромской области.
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костромская область, сергей ситников
Надежные люди, Костромская область, Сергей Ситников
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО

Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских полков, сообщает администрация региона.
Сообщается, что обеспечение костромичей - участников специальной военной операции дополнительным оборудованием и снаряжением находится на особом контроле губернатора Сергея Ситникова. Списки первоочередных поставок формируются по заявкам командиров полков. Глава региона постоянно поддерживает с ними связь.
«
"Очередная партия дополнительного зимнего обмундирования в ближайшие дни будет доставлена к месту расположения полков в зоне проведения специальной военной операции… Это термобелье, термоноски, перчатки, шапки, фонари и другие предметы. Все они сформированы в наборы", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что перечень вещей, которые дополнят государственное обеспечение и сделают быт военнослужащих более комфортным, сформирован по заявкам полков.
"Теплые" посылки сформированы в рамках патриотической акции "Все для Победы". Также в посылках - письма поддержки от неравнодушных костромичей – взрослых и детей, информирует администрация Костромской области.
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Надежные людиКостромская областьСергей Ситников
 
 
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