https://ria.ru/20231103/veschi-1907297880.html

Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО

Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 03.11.2023

Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО

Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:56

2023-11-03T17:56

2023-11-03T17:56

надежные люди

костромская область

сергей ситников

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских полков, сообщает администрация региона. Сообщается, что обеспечение костромичей - участников специальной военной операции дополнительным оборудованием и снаряжением находится на особом контроле губернатора Сергея Ситникова. Списки первоочередных поставок формируются по заявкам командиров полков. Глава региона постоянно поддерживает с ними связь. "Очередная партия дополнительного зимнего обмундирования в ближайшие дни будет доставлена к месту расположения полков в зоне проведения специальной военной операции… Это термобелье, термоноски, перчатки, шапки, фонари и другие предметы. Все они сформированы в наборы", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что перечень вещей, которые дополнят государственное обеспечение и сделают быт военнослужащих более комфортным, сформирован по заявкам полков. "Теплые" посылки сформированы в рамках патриотической акции "Все для Победы". Также в посылках - письма поддержки от неравнодушных костромичей – взрослых и детей, информирует администрация Костромской области.

https://ria.ru/20231102/drony-1907032758.html

костромская область

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костромская область, сергей ситников