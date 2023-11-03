https://ria.ru/20231103/veschi-1907297880.html
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО - РИА Новости, 03.11.2023
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО
Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:56
2023-11-03T17:56
2023-11-03T17:56
надежные люди
костромская область
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских полков, сообщает администрация региона. Сообщается, что обеспечение костромичей - участников специальной военной операции дополнительным оборудованием и снаряжением находится на особом контроле губернатора Сергея Ситникова. Списки первоочередных поставок формируются по заявкам командиров полков. Глава региона постоянно поддерживает с ними связь. "Очередная партия дополнительного зимнего обмундирования в ближайшие дни будет доставлена к месту расположения полков в зоне проведения специальной военной операции… Это термобелье, термоноски, перчатки, шапки, фонари и другие предметы. Все они сформированы в наборы", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что перечень вещей, которые дополнят государственное обеспечение и сделают быт военнослужащих более комфортным, сформирован по заявкам полков. "Теплые" посылки сформированы в рамках патриотической акции "Все для Победы". Также в посылках - письма поддержки от неравнодушных костромичей – взрослых и детей, информирует администрация Костромской области.
https://ria.ru/20231102/drony-1907032758.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, сергей ситников
Надежные люди, Костромская область, Сергей Ситников
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО
Костромская область отправит теплые вещи для бойцов СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Костромская область направит в зону специальной военной операции груз с термобельем, перчатками, шапками и другими теплыми вещами для военнослужащих костромских полков, сообщает администрация региона.
Сообщается, что обеспечение костромичей - участников специальной военной операции дополнительным оборудованием и снаряжением находится на особом контроле губернатора Сергея Ситникова
. Списки первоочередных поставок формируются по заявкам командиров полков. Глава региона постоянно поддерживает с ними связь.
«
"Очередная партия дополнительного зимнего обмундирования в ближайшие дни будет доставлена к месту расположения полков в зоне проведения специальной военной операции… Это термобелье, термоноски, перчатки, шапки, фонари и другие предметы. Все они сформированы в наборы", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что перечень вещей, которые дополнят государственное обеспечение и сделают быт военнослужащих более комфортным, сформирован по заявкам полков.
"Теплые" посылки сформированы в рамках патриотической акции "Все для Победы". Также в посылках - письма поддержки от неравнодушных костромичей – взрослых и детей, информирует администрация Костромской области.
Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами