https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 03.11.2023
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:01
2023-11-03T10:01
2023-11-03T10:01
москва
петр верзилов
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Верзилова Петра Юрьевича* виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь. В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура - единственное, срок в колонии обвинение просило в девять лет. Адвокат подсудимого Леонид Соловьев, напротив, настаивал на оправдании: "Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова*". Верзилова* арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом. До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231102/glukhovskiy-1907002950.html
https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр верзилов, происшествия
Москва, Петр Верзилов, Происшествия
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
Суд заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии за фейки об армии
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Верзилова Петра Юрьевича* виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь.
В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.
Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура - единственное, срок в колонии обвинение просило в девять лет.
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Адвокат подсудимого Леонид Соловьев, напротив, настаивал на оправдании: "Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова*".
Верзилова* арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом.
До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
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