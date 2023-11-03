https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html

Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 03.11.2023

Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:01

2023-11-03T10:01

2023-11-03T10:01

москва

петр верзилов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574002238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1606941dc82c8c7e487926f8daf8cb7.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Верзилова Петра Юрьевича* виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь. В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура - единственное, срок в колонии обвинение просило в девять лет. Адвокат подсудимого Леонид Соловьев, напротив, настаивал на оправдании: "Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова*". Верзилова* арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом. До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231102/glukhovskiy-1907002950.html

https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр верзилов, происшествия