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СМИ: Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников - РИА Новости, 03.11.2023
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01:29 03.11.2023
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СМИ: Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников
СМИ: Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ: Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания в иорданской столице Аммане в субботу, 4 ноября, организует встречу глав МИД арабских стран-союзников,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T01:29
2023-11-03T01:29
в мире
амман (город)
энтони блинкен
хамас
израиль
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания в иорданской столице Аммане в субботу, 4 ноября, организует встречу глав МИД арабских стран-союзников, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на арабских дипломатов и американских чиновников. Блинкен 2-10 ноября отправляется в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. По словам американского источника, Вашингтон будет использовать встречу в Аммане для привлечения региональных партнеров к поддержке как можно большего числа своих стратегий в отношении войны между Израилем и ХАМАС. Список приглашенных на встречу еще не утвержден, уточнил источник.
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в мире, амман (город), энтони блинкен, хамас, израиль, сша
В мире, Амман (город), Энтони Блинкен, ХАМАС, Израиль, США
СМИ: Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников

Times of Israel: Блинкен встретится с главами МИД арабских стран-союзников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания в иорданской столице Аммане в субботу, 4 ноября, организует встречу глав МИД арабских стран-союзников, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на арабских дипломатов и американских чиновников.
Блинкен 2-10 ноября отправляется в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.
По словам американского источника, Вашингтон будет использовать встречу в Аммане для привлечения региональных партнеров к поддержке как можно большего числа своих стратегий в отношении войны между Израилем и ХАМАС.
Список приглашенных на встречу еще не утвержден, уточнил источник.
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В миреАмман (город)Энтони БлинкенХАМАСИзраильСША
 
 
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