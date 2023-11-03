https://ria.ru/20231103/uvolneniya-1907082892.html

Названы основные причины, из-за которых увольняются россияне

Названы основные причины, из-за которых увольняются россияне - РИА Новости, 03.11.2023

Названы основные причины, из-за которых увольняются россияне

Самые частые причины, по которым россияне увольняются и меняют работу, это - стресс и выгорание, отказ работодателя повысить зарплату и отсутствие карьерных... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T03:46

2023-11-03T03:46

2023-11-03T04:00

россия

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самые частые причины, по которым россияне увольняются и меняют работу, это - стресс и выгорание, отказ работодателя повысить зарплату и отсутствие карьерных перспектив, при этом в выборе нового места трудоустройства они в основном ориентируются на уровень зарплаты, возможности для развития, а также баланс между работой и личной жизнью, говорится в исследовании сервиса "Работа.Ру", которое есть у РИА Новости. "Постоянный стресс и выгорание являются наиболее значимыми факторами для того, чтобы начать искать новую работу, так ответили 41% россиян. Отказ работодателя повысить заработную плату - причина сменить работу для 40% опрошенных", - выяснили аналитики, проведя исследование среди более 3500 совершеннолетних респондентов со всей России. Вопрос включал множественный вариант выбора. Одновременно респондентов подтолкнуть к поиску нового места работы может отсутствие карьерных перспектив (30%), некомфортный график или условия труда (29%), задержка или понижение зарплаты (28%), желание работать ближе к дому (22%), а также конфликты с коллективом, руководством (21%). "17% респондентов отметили неподходящую корпоративную культуру, а 15% - желание проводить больше времени с семьей. Невыполнимые задачи могут стать причиной сменить работу для 12% опрошенных. 11% участников считают, что можно начать искать работу из-за переезда в другую страну или город", - добавили аналитики. При выборе будущего работодателя (также предлагался множественный вариант ответа) россиянам важнее всего уровень зарплаты и финансовые вознаграждения (75%), а также возможности профессионального развития (45%) и соблюдения правильного баланса между работой и личной жизнью (40%). Также опрошенные заявили, что обращают внимание на наличие гибкого графика работы (32%), возможности карьерного роста (31%), расположение офиса (28%), интересные задачи (28%), репутацию и престиж компании (27%), а также коллектив и корпоративную культуру (24%). "Для 21% россиян важна возможность работать удаленно. Для каждого пятого (20%) - компенсационный пакет, бонусы и льготы. 6% отметили возможность для переезда", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество