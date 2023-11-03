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Эрдоган заявил о работе над новым механизмом для урегулирования в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
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10:45 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/uregulirovanie-1907115820.html
Эрдоган заявил о работе над новым механизмом для урегулирования в Газе
Эрдоган заявил о работе над новым механизмом для урегулирования в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Эрдоган заявил о работе над новым механизмом для урегулирования в Газе
Турция работает над новым механизмом безопасности для палестино-израильского урегулирования, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:45
2023-11-03T10:45
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
турция
палестина
в мире
сектор газа
хамас
израиль
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АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Турция работает над новым механизмом безопасности для палестино-израильского урегулирования, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Наша культура рекомендует держать руку на пульсе угнетенных. В Палестине происходит беспрецедентная человеческая трагедия. Бомбардировкам подвергаются больницы и школы", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане. По его словам, "нет слов, чтобы описать злодеяние в Газе". "С 7 октября не существует понятия, которым можно было бы описать это злодеяние. В течение 28 дней совершались преступления против человечности. Турция заняла принципиальную позицию, мы не одобряем никаких действий против мирного населения. Мы работаем над новыми механизмами, чтобы гарантировать безопасность каждого. На данный момент мы отправили 10 самолетов с гуманитарным грузом, и будем продолжать отправлять новые. Совместные действия тюркского мира будут способствовать сначала прекращению огня, а затем и миру", - сказал турецкий лидер.
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турция
палестина
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, турция, палестина, в мире, сектор газа, хамас, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Палестина, В мире, Сектор Газа, ХАМАС, Израиль
Эрдоган заявил о работе над новым механизмом для урегулирования в Газе

Эрдоган: Турция работает над механизмом безопасности для урегулирования в Газе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Турция работает над новым механизмом безопасности для палестино-израильского урегулирования, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Наша культура рекомендует держать руку на пульсе угнетенных. В Палестине происходит беспрецедентная человеческая трагедия. Бомбардировкам подвергаются больницы и школы", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
По его словам, "нет слов, чтобы описать злодеяние в Газе".
"С 7 октября не существует понятия, которым можно было бы описать это злодеяние. В течение 28 дней совершались преступления против человечности. Турция заняла принципиальную позицию, мы не одобряем никаких действий против мирного населения. Мы работаем над новыми механизмами, чтобы гарантировать безопасность каждого. На данный момент мы отправили 10 самолетов с гуманитарным грузом, и будем продолжать отправлять новые. Совместные действия тюркского мира будут способствовать сначала прекращению огня, а затем и миру", - сказал турецкий лидер.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияПалестинаВ миреСектор ГазаХАМАСИзраиль
 
 
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