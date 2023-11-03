https://ria.ru/20231103/ukraina-1907287020.html

Шмыгаль рассказал о плане реформ для получения 50 миллиардов евро от ЕС

Шмыгаль рассказал о плане реформ для получения 50 миллиардов евро от ЕС - РИА Новости, 03.11.2023

Шмыгаль рассказал о плане реформ для получения 50 миллиардов евро от ЕС

Кабмин Украины подготовил предварительный план реформ, необходимый для получения помощи в размере 50 миллиардов евро от Европейского союза, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:23

2023-11-03T17:23

2023-11-03T17:23

в мире

украина

денис шмыгаль

евросоюз

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины подготовил предварительный план реформ, необходимый для получения помощи в размере 50 миллиардов евро от Европейского союза, заявил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии. Это программа помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года с акцентом на бюджетную поддержку", - заявил Шмыгаль. Он отметил, что для получения помощи в этом объеме Украина проведет ряд реформ. По его словам, переданный план состоит из нескольких основных блоков, включающих базовые реформы в сфере госуправления, реформы системы правосудия, план по борьбе с коррупцией. Также сюда входят экономические реформы, а также развитие ключевых секторов экономики, таких как энергетика, аграрный сектор, логистика, перерабатывающая промышленность. Шмыгаль добавил, что летом была запущена программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и в пятницу кабмин утвердил план мер по реализации 129 пунктов из этой программы, открывающий путь к вступлению в организацию. По его словам, членство Украины в данной организации, на которую приходится более 62% мирового ВВП, будет маркером, подтверждающим готовность к вступлению в ЕС. Как сообщала 29 сентября посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова, реалистичным сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год при условии, что Киев выполнит все необходимые для этого реформы. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html

https://ria.ru/20231103/bedstvie-1907087270.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз