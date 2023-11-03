Шмыгаль рассказал о плане реформ для получения 50 миллиардов евро от ЕС
Шмыгаль: на Украине готовят реформы для получения 50 миллиардов евро от ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины подготовил предварительный план реформ, необходимый для получения помощи в размере 50 миллиардов евро от Европейского союза, заявил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии. Это программа помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года с акцентом на бюджетную поддержку", - заявил Шмыгаль. Он отметил, что для получения помощи в этом объеме Украина проведет ряд реформ. По его словам, переданный план состоит из нескольких основных блоков, включающих базовые реформы в сфере госуправления, реформы системы правосудия, план по борьбе с коррупцией. Также сюда входят экономические реформы, а также развитие ключевых секторов экономики, таких как энергетика, аграрный сектор, логистика, перерабатывающая промышленность.
Шмыгаль добавил, что летом была запущена программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и в пятницу кабмин утвердил план мер по реализации 129 пунктов из этой программы, открывающий путь к вступлению в организацию. По его словам, членство Украины в данной организации, на которую приходится более 62% мирового ВВП, будет маркером, подтверждающим готовность к вступлению в ЕС.
Как сообщала 29 сентября посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова, реалистичным сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год при условии, что Киев выполнит все необходимые для этого реформы.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.