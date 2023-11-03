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Вы же обещали. Разведчик заявил о внезапном ударе в спину Зеленскому от США - РИА Новости, 03.11.2023
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15:15 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907205695.html
Вы же обещали. Разведчик заявил о внезапном ударе в спину Зеленскому от США
Вы же обещали. Разведчик заявил о внезапном ударе в спину Зеленскому от США - РИА Новости, 03.11.2023
Вы же обещали. Разведчик заявил о внезапном ударе в спину Зеленскому от США
США оставили Украину, передав предназначавшееся для нее оружие Израилю из-за конфликта с ХАМАС, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:15
2023-11-03T15:15
политика
украина
сша
израиль
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
хамас
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США оставили Украину, передав предназначавшееся для нее оружие Израилю из-за конфликта с ХАМАС, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;Украинцы уже ничего не могут поделать, потому что у них не осталось войск, вообще ничего не осталось. Более того, в своих худших традициях США просто взяли и предали Украину. Всю артиллерию и боеприпасы, которые мы произвели для ВСУ, мы отправили Израилю. Украина теперь говорит: &quot;Подождите-ка, вы же обещали все это нам!&quot;, — отметил эксперт.По его словам, Киев больше не получит никакой помощи, а конфликт фактически близится к своему логическому завершению.ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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политика, украина, сша, израиль, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, хамас, нато
Политика, Украина, США, Израиль, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, НАТО
Вы же обещали. Разведчик заявил о внезапном ударе в спину Зеленскому от США

Экс-разведчик: США предали Украину, передав произведенное для ВСУ оружие Израилю

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США оставили Украину, передав предназначавшееся для нее оружие Израилю из-за конфликта с ХАМАС, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"Украинцы уже ничего не могут поделать, потому что у них не осталось войск, вообще ничего не осталось. Более того, в своих худших традициях США просто взяли и предали Украину. Всю артиллерию и боеприпасы, которые мы произвели для ВСУ, мы отправили Израилю. Украина теперь говорит: "Подождите-ка, вы же обещали все это нам!", — отметил эксперт.

По его словам, Киев больше не получит никакой помощи, а конфликт фактически близится к своему логическому завершению.
ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
2 ноября, 18:35
 
ПолитикаУкраинаСШАИзраильСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныХАМАСНАТО
 
 
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