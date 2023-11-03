https://ria.ru/20231103/ukraina-1907134951.html

СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине

СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине

Заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском Конгрессе о целесообразности увеличения РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:36

2023-11-03T11:36

2023-11-03T11:36

специальная военная операция на украине

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конгресс сша

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском Конгрессе о целесообразности увеличения военной помощи Киеву, пишет газета Politico. Ранее Залужный в статье для журнала Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. "Высказывание высокопоставленного украинского генерала о том, что война с Россией зашла в тупик, подпитывает межпартийные разногласия, в то же время в Конгрессе ведутся жаркие дебаты о том, следует ли поддержать Киев путем поставок дополнительного вооружения", - передает издание. Отмечается, что республиканцы считают слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный, сша, конгресс сша, ситуация в днр и лнр