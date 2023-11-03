СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине
Politico: слова Залужного разожгли дебаты в конгрессе об увеличении помощи Киеву
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском Конгрессе о целесообразности увеличения военной помощи Киеву, пишет газета Politico.
"Высказывание высокопоставленного украинского генерала о том, что война с Россией зашла в тупик, подпитывает межпартийные разногласия, в то же время в Конгрессе ведутся жаркие дебаты о том, следует ли поддержать Киев путем поставок дополнительного вооружения", - передает издание.
Отмечается, что республиканцы считают слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.