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СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907134951.html
СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине
СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине
Заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском Конгрессе о целесообразности увеличения РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:36
2023-11-03T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
валерий залужный
сша
конгресс сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском Конгрессе о целесообразности увеличения военной помощи Киеву, пишет газета Politico. Ранее Залужный в статье для журнала Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. "Высказывание высокопоставленного украинского генерала о том, что война с Россией зашла в тупик, подпитывает межпартийные разногласия, в то же время в Конгрессе ведутся жаркие дебаты о том, следует ли поддержать Киев путем поставок дополнительного вооружения", - передает издание. Отмечается, что республиканцы считают слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный, сша, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Валерий Залужный, США, Конгресс США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине

Politico: слова Залужного разожгли дебаты в конгрессе об увеличении помощи Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском Конгрессе о целесообразности увеличения военной помощи Киеву, пишет газета Politico.
Ранее Залужный в статье для журнала Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
"Высказывание высокопоставленного украинского генерала о том, что война с Россией зашла в тупик, подпитывает межпартийные разногласия, в то же время в Конгрессе ведутся жаркие дебаты о том, следует ли поддержать Киев путем поставок дополнительного вооружения", - передает издание.
Отмечается, что республиканцы считают слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
Вчера, 08:00
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вашингтон приступил к уничтожению Зеленского
1 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВалерий ЗалужныйСШАКонгресс СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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