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Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области
Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2023
Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:14
2023-11-03T21:14
2023-11-03T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали. "Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди.
https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907177659.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области
Сальдо: удар ВСУ по зданию соцфонда и центру занятости в Чаплинке —бесчеловечный
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка.
Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали.
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"Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди.
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