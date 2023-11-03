https://ria.ru/20231103/udar-1907330664.html

Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области

Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2023

Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T21:14

2023-11-03T21:14

2023-11-03T21:14

в мире

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар украинских войск по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате удара погибли девять человек, еще девять пострадали. "Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские войска сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные люди.

https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907177659.html

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в мире, херсонская область , владимир сальдо