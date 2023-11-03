https://ria.ru/20231103/ubiystvo-1907123291.html
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки - РИА Новости, 03.11.2023
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки
Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:07
2023-11-03T11:07
2023-11-03T11:17
происшествия
омская область
россия
горьковский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907124741_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_f2b3ab0ccf514bf18024adfb9d4c2c62.png
ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Тела женщин 28 октября обнаружила в их доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области родственница. Она переживала, что 87-летняя женщина и ее 65-летняя дочь не отвечали на звонки. Ход расследования дела об их убийстве взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По версии следствия, 25 октября подозреваемый, зная о том, что у его прабабушки имеются денежные накопления, приехал к ней в д. Сягаевка, где с целью хищения денежных средств задушил прабабушку и помогавшую ей по хозяйству ее дочь – бабушку подозреваемого. После этого он, обыскав дом, похитил 500 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки", - пояснили в пресс-службе. 23-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904215895.html
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html
омская область
россия
горьковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907124741_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_59b71d3b43651bdd3e2bb1de580201c1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, горьковский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Горьковский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки
Омича заподозрили в убийстве 65-летней бабушки и 87-летней прабабушки
ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Тела женщин 28 октября обнаружила в их доме в деревне Сягаевка Горьковского района
Омской области родственница. Она переживала, что 87-летняя женщина и ее 65-летняя дочь не отвечали на звонки. Ход расследования дела об их убийстве взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин
.
Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
"По версии следствия, 25 октября подозреваемый, зная о том, что у его прабабушки имеются денежные накопления, приехал к ней в д. Сягаевка, где с целью хищения денежных средств задушил прабабушку и помогавшую ей по хозяйству ее дочь – бабушку подозреваемого. После этого он, обыскав дом, похитил 500 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки", - пояснили в пресс-службе.
23-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
В Кузбассе жена с любовником во время застолья убили мужа