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Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки - РИА Новости, 03.11.2023
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11:07 03.11.2023 (обновлено: 11:17 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/ubiystvo-1907123291.html
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки - РИА Новости, 03.11.2023
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки
Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:07
2023-11-03T11:17
происшествия
омская область
россия
горьковский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Тела женщин 28 октября обнаружила в их доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области родственница. Она переживала, что 87-летняя женщина и ее 65-летняя дочь не отвечали на звонки. Ход расследования дела об их убийстве взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По версии следствия, 25 октября подозреваемый, зная о том, что у его прабабушки имеются денежные накопления, приехал к ней в д. Сягаевка, где с целью хищения денежных средств задушил прабабушку и помогавшую ей по хозяйству ее дочь – бабушку подозреваемого. После этого он, обыскав дом, похитил 500 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки", - пояснили в пресс-службе. 23-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904215895.html
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происшествия, омская область, россия, горьковский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Горьковский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки

Омича заподозрили в убийстве 65-летней бабушки и 87-летней прабабушки

© СУ СК России по Омской области/TelegramЗадержанный житель Омской области, подозреваемый в убийстве своих прабабушки и бабушки
Задержанный житель Омской области, подозреваемый в убийстве своих прабабушки и бабушки
© СУ СК России по Омской области/Telegram
Задержанный житель Омской области, подозреваемый в убийстве своих прабабушки и бабушки
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Тела женщин 28 октября обнаружила в их доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области родственница. Она переживала, что 87-летняя женщина и ее 65-летняя дочь не отвечали на звонки. Ход расследования дела об их убийстве взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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"По версии следствия, 25 октября подозреваемый, зная о том, что у его прабабушки имеются денежные накопления, приехал к ней в д. Сягаевка, где с целью хищения денежных средств задушил прабабушку и помогавшую ей по хозяйству ее дочь – бабушку подозреваемого. После этого он, обыскав дом, похитил 500 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки", - пояснили в пресс-службе.
23-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
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ПроисшествияОмская областьРоссияГорьковский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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