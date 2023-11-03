https://ria.ru/20231103/ubiystvo-1907123291.html

Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки

Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки - РИА Новости, 03.11.2023

Омича заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки

Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:07

2023-11-03T11:07

2023-11-03T11:17

происшествия

омская область

россия

горьковский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих прабабушку и бабушку, а награбленное потратил на подругу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Тела женщин 28 октября обнаружила в их доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области родственница. Она переживала, что 87-летняя женщина и ее 65-летняя дочь не отвечали на звонки. Ход расследования дела об их убийстве взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По версии следствия, 25 октября подозреваемый, зная о том, что у его прабабушки имеются денежные накопления, приехал к ней в д. Сягаевка, где с целью хищения денежных средств задушил прабабушку и помогавшую ей по хозяйству ее дочь – бабушку подозреваемого. После этого он, обыскав дом, похитил 500 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки", - пояснили в пресс-службе. 23-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904215895.html

https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область, россия, горьковский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)