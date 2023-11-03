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Глава Туниса оценил законопроект о криминализации отношений с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023
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02:43 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/tunis-1907080067.html
Глава Туниса оценил законопроект о криминализации отношений с Израилем
Глава Туниса оценил законопроект о криминализации отношений с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023
Глава Туниса оценил законопроект о криминализации отношений с Израилем
Президент Туниса Кайс Саид считает, что обсуждаемый парламентом законопроект о криминализации отношений с Израилем нанесет ущерб внешнеполитическим интересам... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T02:43
2023-11-03T02:43
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид считает, что обсуждаемый парламентом законопроект о криминализации отношений с Израилем нанесет ущерб внешнеполитическим интересам республики, заявил председатель заксобрания Брахим Будербала. Депутаты ассамблеи народных представителей (нижней палаты парламента) Туниса в четверг с раннего утра обсуждали законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем. Проект "запрещает признание сионистского образования и установление каких-либо отношений с ним". Поздно вечером после перерыва заседания Будербала рассказал депутатам, что обсудил законопроект с президентом. "Президент республики считает, что предлагаемый законопроект нанесет ущерб внешним интересам Туниса, что этот вопрос связан с посягательством на внешнюю безопасность государства и тема приняла явный предвыборный оттенок", - сказал спикер на заседании, которое транслировало государственное телевидение. Дальнейшее обсуждение проекта перенесли на пятницу. Канцелярия президента после начала эскалации в секторе Газа опубликовала заявление, согласно которому Тунис выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу в вооруженном конфликте с Израилем. В заявлении канцелярии говорится, что палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией. В тунисской столице последние три недели регулярно проходят массовые антиизраильские демонстрации. Их участники требуют остановить войну в секторе Газа, а также установить уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.
https://ria.ru/20231020/smi-1904192509.html
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тунис (страна), израиль, в мире
Тунис (страна), Израиль, В мире
Глава Туниса оценил законопроект о криминализации отношений с Израилем

Глава Туниса: законопроект о криминализации связи с Израилем повредит республике

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на старую часть города Сус, Тунис
Вид на старую часть города Сус, Тунис - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на старую часть города Сус, Тунис. Архивное фото
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид считает, что обсуждаемый парламентом законопроект о криминализации отношений с Израилем нанесет ущерб внешнеполитическим интересам республики, заявил председатель заксобрания Брахим Будербала.
Депутаты ассамблеи народных представителей (нижней палаты парламента) Туниса в четверг с раннего утра обсуждали законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем. Проект "запрещает признание сионистского образования и установление каких-либо отношений с ним".
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Поздно вечером после перерыва заседания Будербала рассказал депутатам, что обсудил законопроект с президентом.
"Президент республики считает, что предлагаемый законопроект нанесет ущерб внешним интересам Туниса, что этот вопрос связан с посягательством на внешнюю безопасность государства и тема приняла явный предвыборный оттенок", - сказал спикер на заседании, которое транслировало государственное телевидение.
Дальнейшее обсуждение проекта перенесли на пятницу.
Канцелярия президента после начала эскалации в секторе Газа опубликовала заявление, согласно которому Тунис выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу в вооруженном конфликте с Израилем. В заявлении канцелярии говорится, что палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией.
В тунисской столице последние три недели регулярно проходят массовые антиизраильские демонстрации. Их участники требуют остановить войну в секторе Газа, а также установить уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.
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