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Цивилев дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев" - РИА Новости, 03.11.2023
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12:48 03.11.2023 (обновлено: 13:56 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/tsivilev-1907157562.html
Цивилев дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев"
Цивилев дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев" - РИА Новости, 03.11.2023
Цивилев дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в преддверии Дня матери дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:48
2023-11-03T13:56
кемеровская область
кемерово
сергей цивилев
россия
выставка-форум "россия"
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КЕМЕРОВО, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в преддверии Дня матери дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев", сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева в преддверии Дня матери в Кузбассе стартовал уникальный фотопроект "Мамы Героев". Участниками стали матери ветеранов и действующих бойцов специальной военной операции, награжденных за боевые заслуги", – говорится в сообщении. Уточняется, что фотопроект призван с помощью портретов рассказать о матерях участников и ветеранов СВО, а также погибших героев. Кроме того, планируется выпустить серию видеорепортажей на телеканале "Кузбасс Первый" и очерков о жизни матерей героев в печатных СМИ. В годовщину открытия в Кемерове мемориала Воину-Освободителю там прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Также на территории мемориального комплекса представили выставку проекта "Мамы Героев", где собраны 80 портретов. "Женщины Кузбасса воспитали настоящих героев, защитников Отечества. Мы открываем социальный фотопроект "Мамы Героев", посвященный великому подвигу материнства. Портреты наших выдающихся женщин смогут увидеть все кузбассовцы. В честь Дня матери фотовыставки откроются в столицах наших агломераций и в городах Кузбасса. Также снимки можно будет увидеть в социальных сетях и на сайте правительства области", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Также на мероприятии было представлено фото Николая Масалова с мамой Анастасией Никитичной. Отмечается, что подвигу этого Героя Кузбасса и всех сибиряков, которые сражались в Великой Отечественной войне, и был посвящен Мемориал Воину-Освободителю.
https://ria.ru/20231101/ugol-1906701478.html
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кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, россия, выставка-форум "россия"
Кемеровская область, Кемерово, Сергей Цивилев, Россия, Выставка-форум "Россия"

Цивилев дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев"

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в преддверии Дня матери дал старт социальному фотопроекту "Мамы Героев", сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева в преддверии Дня матери в Кузбассе стартовал уникальный фотопроект "Мамы Героев". Участниками стали матери ветеранов и действующих бойцов специальной военной операции, награжденных за боевые заслуги", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что фотопроект призван с помощью портретов рассказать о матерях участников и ветеранов СВО, а также погибших героев. Кроме того, планируется выпустить серию видеорепортажей на телеканале "Кузбасс Первый" и очерков о жизни матерей героев в печатных СМИ.
В годовщину открытия в Кемерове мемориала Воину-Освободителю там прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Также на территории мемориального комплекса представили выставку проекта "Мамы Героев", где собраны 80 портретов.
"Женщины Кузбасса воспитали настоящих героев, защитников Отечества. Мы открываем социальный фотопроект "Мамы Героев", посвященный великому подвигу материнства. Портреты наших выдающихся женщин смогут увидеть все кузбассовцы. В честь Дня матери фотовыставки откроются в столицах наших агломераций и в городах Кузбасса. Также снимки можно будет увидеть в социальных сетях и на сайте правительства области", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Также на мероприятии было представлено фото Николая Масалова с мамой Анастасией Никитичной. Отмечается, что подвигу этого Героя Кузбасса и всех сибиряков, которые сражались в Великой Отечественной войне, и был посвящен Мемориал Воину-Освободителю.
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Кемеровская областьКемеровоСергей ЦивилевРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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