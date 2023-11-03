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В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям - РИА Новости, 03.11.2023
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02:56 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/tsakhal-1907080983.html
В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям
В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям - РИА Новости, 03.11.2023
В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не заинтересована в нанесении ударов, жертвами которых могут стать гражданские лица, и всячески пытается этого избежать, любая... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T02:56
2023-11-03T02:56
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не заинтересована в нанесении ударов, жертвами которых могут стать гражданские лица, и всячески пытается этого избежать, любая информация о таких авиаударах проверяется и расследуется, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова. "Армия постоянно проводит проверки. Вся деятельность военных в ходе предыдущих эскалаций с сектором Газа была исследована. Конечно, мы не заинтересованы в нанесении ударов по гражданскому населению. Вся информация, которая приходит из сектора Газа, проверяется, и принимаются соответствующие меры", - заявила Уколова. Комментируя недавний авиаудар по лагерю беженцев в Джебалии, где, как сообщается, погибли десятки мирных граждан, представитель армии подчеркнула, что ВВС наносят предельно точные удары по целям ХАМАС. По ее словам, целью удара по лагерю беженцев в Джебалии был командир местного батальона Ибрагим Биари, являвшийся одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября. "Мы предпринимаем огромные усилия, чтобы гражданского населения не было вблизи объектов инфраструктуры ХАМАС, однако боевики препятствуют уходу жителей в безопасные районы на севере анклава и используют гражданских в качестве живого щита", - отметила Уколова. По словам представителя ЦАХАЛ, сейчас в анклаве действуют сухопутные силы, и "солдаты на местах все видят своими глазами и подтверждают, что террористическая инфраструктура располагается в больницах, школах, мечетях" и других гражданских объектах.
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям

Представитель ЦАХАЛ Уколова: Израиль проверяет данные об ударах по гражданским

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не заинтересована в нанесении ударов, жертвами которых могут стать гражданские лица, и всячески пытается этого избежать, любая информация о таких авиаударах проверяется и расследуется, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова.
«
"Армия постоянно проводит проверки. Вся деятельность военных в ходе предыдущих эскалаций с сектором Газа была исследована. Конечно, мы не заинтересованы в нанесении ударов по гражданскому населению. Вся информация, которая приходит из сектора Газа, проверяется, и принимаются соответствующие меры", - заявила Уколова.
Комментируя недавний авиаудар по лагерю беженцев в Джебалии, где, как сообщается, погибли десятки мирных граждан, представитель армии подчеркнула, что ВВС наносят предельно точные удары по целям ХАМАС. По ее словам, целью удара по лагерю беженцев в Джебалии был командир местного батальона Ибрагим Биари, являвшийся одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября.
"Мы предпринимаем огромные усилия, чтобы гражданского населения не было вблизи объектов инфраструктуры ХАМАС, однако боевики препятствуют уходу жителей в безопасные районы на севере анклава и используют гражданских в качестве живого щита", - отметила Уколова.
По словам представителя ЦАХАЛ, сейчас в анклаве действуют сухопутные силы, и "солдаты на местах все видят своими глазами и подтверждают, что террористическая инфраструктура располагается в больницах, школах, мечетях" и других гражданских объектах.
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ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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