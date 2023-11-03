https://ria.ru/20231103/tsakhal-1907080983.html

В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям

В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям - РИА Новости, 03.11.2023

В ЦАХАЛ заверили, что проверяют любые данные об ударах по мирным жителям

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не заинтересована в нанесении ударов, жертвами которых могут стать гражданские лица, и всячески пытается этого избежать, любая... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T02:56

2023-11-03T02:56

2023-11-03T02:56

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не заинтересована в нанесении ударов, жертвами которых могут стать гражданские лица, и всячески пытается этого избежать, любая информация о таких авиаударах проверяется и расследуется, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова. "Армия постоянно проводит проверки. Вся деятельность военных в ходе предыдущих эскалаций с сектором Газа была исследована. Конечно, мы не заинтересованы в нанесении ударов по гражданскому населению. Вся информация, которая приходит из сектора Газа, проверяется, и принимаются соответствующие меры", - заявила Уколова. Комментируя недавний авиаудар по лагерю беженцев в Джебалии, где, как сообщается, погибли десятки мирных граждан, представитель армии подчеркнула, что ВВС наносят предельно точные удары по целям ХАМАС. По ее словам, целью удара по лагерю беженцев в Джебалии был командир местного батальона Ибрагим Биари, являвшийся одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября. "Мы предпринимаем огромные усилия, чтобы гражданского населения не было вблизи объектов инфраструктуры ХАМАС, однако боевики препятствуют уходу жителей в безопасные районы на севере анклава и используют гражданских в качестве живого щита", - отметила Уколова. По словам представителя ЦАХАЛ, сейчас в анклаве действуют сухопутные силы, и "солдаты на местах все видят своими глазами и подтверждают, что террористическая инфраструктура располагается в больницах, школах, мечетях" и других гражданских объектах.

https://ria.ru/20231101/blinken-1906576232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире