https://ria.ru/20231103/trevoga-1907340191.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:27
2023-11-03T22:27
2023-11-03T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, первым сигнал тревоги объявили в Харьковской области - в 21:53 мск. В 21:55 тревога прозвучала в Сумской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской и Сумской областях