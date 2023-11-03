https://ria.ru/20231103/torgovlya-1907279847.html

На встрече с Путиным подняли вопрос о маркетплейсах в новых регионах России

На встрече с Путиным подняли вопрос о маркетплейсах в новых регионах России - РИА Новости, 03.11.2023

На встрече с Путиным подняли вопрос о маркетплейсах в новых регионах России

Общественники и правозащитники прорабатывают вопрос о запуске работы маркетплейсов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил на форуме "Сообщество"... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:07

2023-11-03T17:07

2023-11-03T17:07

экономика

россия

ростовская область

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907263897_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_b2cb3d6e9b87e20ff49353bd30aeb5e9.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Общественники и правозащитники прорабатывают вопрос о запуске работы маркетплейсов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил на форуме "Сообщество" член Общественной палаты, председатель ОНК Москвы Георгий Волков. По словам члена СПЧ Елены Шишкиной, новые субъекты РФ нуждаются не то что в развитии электронной торговли, а хотя бы в ее наличии. "Из-за боевых действий в новых регионах предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда у них априори нет возможности выйти на маркетплейсы для реализации своей продукции. Жители, в свою очередь, также не могут пользоваться всеми услугами, которые предлагают платформы из-за отсутствия пунктов выдачи заказов", - сказала она. "Цифровизация - важнейший фактор успеха и развития предпринимательства. Координационный совет и Союз электронной торговли считает важнейшим направлением своей деятельности равный доступ и равные возможности для потребителей и предпринимателей от Чукотского автономного округа до Херсонской области, от Балтийска до Анадыря, при соблюдении прав и интересов всех участников рынка. В связи с этим сейчас мы прорабатываем вопрос о развитии электронной торговли в новых регионах России", - отметил Волков. Уполномоченный по правам предпринимателей в ДНР Ярослав Бережко предложил обсудить и выявить законодательные коллизии, которые мешают интеграции маркетплейсов на территории новых регионов, продумать оптимальные механизмы взаимодействия на период переходных положений. "Например, начать работу по методу FBO через Ростов или начать работу с тыловых городов, где это представляется безопасным", - сказал он. Как пояснила Шишкина в разговоре с РИА Новости, в новых регионах отсутствуют какие-либо маркетплейсы. "Наши предприниматели готовы возить свой товар, возить в Ростовскую область. Мы не предлагаем им (маркетплейсам - ред.) входить в города, где боевые действия идут, но дайте возможность нашим предпринимателям выйти на площадку, чтобы зарабатывать. Кроме того, пункты выдачи можно открыть в тыловых городах", - сказала она. Собеседница сообщила, что так называемые байеры, находясь в других регионах, заказывают товары с маркетплейсов и возят их в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с наценкой до 30%. "Население, которое 10 лет в войне, которое ежедневно обстреливается, не может себе позволить такую финансовую нагрузку", - добавила Шишкина. Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.

https://ria.ru/20231103/nazvanie-1907267442.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907217944.html

россия

ростовская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ростовская область, донецкая народная республика