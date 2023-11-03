https://ria.ru/20231103/torgovlya-1907167692.html

В ГД выступили за ужесточение ответственности за интернет-бутлегерство

В ГД выступили за ужесточение ответственности за интернет-бутлегерство - РИА Новости, 03.11.2023

В ГД выступили за ужесточение ответственности за интернет-бутлегерство

В Госдуме просят кабмин учесть решение депутатов по недопущению продажи алкоголя онлайн, также депутаты выступили за ужесточение ответственности за нелегальную... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:28

2023-11-03T13:28

2023-11-03T13:28

султан хамзаев

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867267528_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_06d6dc903f4b2f81745ea9c3719e2909.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Госдуме просят кабмин учесть решение депутатов по недопущению продажи алкоголя онлайн, также депутаты выступили за ужесточение ответственности за нелегальную онлайн-торговлю алкоголем (интернет-бутлегерство), такое обращение направил депутат ГД Султан Хамзаев премьер-министру Михаилу Мишустину. "Уважаемый Михаил Владимирович... считаем легализацию онлайн-продажи алкогольной продукции на территории Российской Федерации нецелесообразной. Экспертная позиция: последствия для государства от внедрения онлайн-продажи алкоголя в сети "интернет" является угрозой для общественного здоровья. Прошу учесть позицию депутатского корпуса при обсуждении данной темы в правительстве России и выработки итогового решения по данному вопросу", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости). Хамзаев отметил, что 18 октября в стенах Государственной Думы прошло расширенное заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз на тему: "Антиалкогольная политика России. Современные меры защиты здоровья граждан. Об инициативе онлайн-продажи алкоголя в сети "интернет". "Депутаты Государственной Думы выработали консолидированную межфракционную позицию по недопущению онлайн-продажи алкогольной продукции в сети в "интернет". При этом, также коллективно выступили в поддержку ужесточения ответственности за интернет-бутлегерство, более адресную работу сотрудников МВД России и Роскомнадзора по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкоголя в сети "интернет"", - написал он в обращении.

https://ria.ru/20231010/alkogol-1901673248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

султан хамзаев, михаил мишустин, госдума рф