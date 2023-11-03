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Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива - РИА Новости, 03.11.2023
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08:15 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/toplivo-1907092014.html
Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива
Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива - РИА Новости, 03.11.2023
Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива
Снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется, либерализация запрета будет возможна, когда часть производимых объемов будет некуда девать, РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:15
2023-11-03T08:15
экономика
россия
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется, либерализация запрета будет возможна, когда часть производимых объемов будет некуда девать, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Пока нет. Мы каждый раз на штабе рассматриваем", - ответил он на вопрос, не планируется ли в ближайшее время снятие ограничений на экспорт топлива из России. Дальнейшая либерализация экспорта будет возможна, если для нее будут складываться подходящие условия. Например, "будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся", добавил Новак. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".
https://ria.ru/20231102/toplivo-1906987971.html
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экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива

Новак: снятие ограничений на экспорт топлива возможно при появлении излишков

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется, либерализация запрета будет возможна, когда часть производимых объемов будет некуда девать, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Пока нет. Мы каждый раз на штабе рассматриваем", - ответил он на вопрос, не планируется ли в ближайшее время снятие ограничений на экспорт топлива из России.
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Дальнейшая либерализация экспорта будет возможна, если для нее будут складываться подходящие условия. Например, "будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся", добавил Новак.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%.
В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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