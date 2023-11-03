https://ria.ru/20231103/toplivo-1907092014.html

Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива

Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива - РИА Новости, 03.11.2023

Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива

Снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется, либерализация запрета будет возможна, когда часть производимых объемов будет некуда девать, РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:15

2023-11-03T08:15

2023-11-03T08:15

экономика

россия

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется, либерализация запрета будет возможна, когда часть производимых объемов будет некуда девать, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Пока нет. Мы каждый раз на штабе рассматриваем", - ответил он на вопрос, не планируется ли в ближайшее время снятие ограничений на экспорт топлива из России. Дальнейшая либерализация экспорта будет возможна, если для нее будут складываться подходящие условия. Например, "будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся", добавил Новак. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".

https://ria.ru/20231102/toplivo-1906987971.html

https://ria.ru/20231103/toplivo-1907091655.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)