https://ria.ru/20231103/toplivo-1907091655.html

Новак рассказал о ситуации с ценами на зимнее дизтопливо

Новак рассказал о ситуации с ценами на зимнее дизтопливо - РИА Новости, 03.11.2023

Новак рассказал о ситуации с ценами на зимнее дизтопливо

Кабмин РФ изучает все меры по стабилизации цен на зимнее дизтопливо, включая запрет экспорта керосина, но пока экстренные меры не требуются, сообщил журналистам РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:11

2023-11-03T08:11

2023-11-03T08:11

экономика

россия

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-95

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ изучает все меры по стабилизации цен на зимнее дизтопливо, включая запрет экспорта керосина, но пока экстренные меры не требуются, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер", - ответил он на вопрос, нужны ли экстренные меры по стабилизации цен на зимнее дизтопливо, в том числе, запрет экспорта керосина. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива - 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива - до 12,5%. В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".

https://ria.ru/20231016/diztoplivo-1903137280.html

https://ria.ru/20231102/toplivo-1906987971.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95