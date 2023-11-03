https://ria.ru/20231103/tiktok-1907325238.html
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России - РИА Новости, 03.11.2023
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:16
2023-11-03T20:16
2023-11-03T20:28
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
технологии
лос-анджелес
сингапур (город)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости."Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России … Уведомление от компании о возобновлении работы TikTok в России Роскомнадзор не получал", - заявил регулятор, комментируя информацию о якобы возобновлении работы TikTok в РФ.В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20231102/shtrafy-1906887070.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, технологии, лос-анджелес, сингапур (город), владимир путин
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), TikTok, Технологии, Лос-Анджелес, Сингапур (город), Владимир Путин
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
Роскомнадзор не получал от TikTok уведомления о возобновлении работы в России