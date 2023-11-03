https://ria.ru/20231103/tiktok-1907325238.html

TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России

TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России - РИА Новости, 03.11.2023

TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России

Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T20:16

2023-11-03T20:16

2023-11-03T20:28

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

технологии

лос-анджелес

сингапур (город)

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости."Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России … Уведомление от компании о возобновлении работы TikTok в России Роскомнадзор не получал", - заявил регулятор, комментируя информацию о якобы возобновлении работы TikTok в РФ.В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

https://ria.ru/20231102/shtrafy-1906887070.html

россия

лос-анджелес

сингапур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, технологии, лос-анджелес, сингапур (город), владимир путин