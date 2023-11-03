Рейтинг@Mail.ru
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 03.11.2023 (обновлено: 20:28 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/tiktok-1907325238.html
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России - РИА Новости, 03.11.2023
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:16
2023-11-03T20:28
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
технологии
лос-анджелес
сингапур (город)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости."Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России … Уведомление от компании о возобновлении работы TikTok в России Роскомнадзор не получал", - заявил регулятор, комментируя информацию о якобы возобновлении работы TikTok в РФ.В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20231102/shtrafy-1906887070.html
россия
лос-анджелес
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, технологии, лос-анджелес, сингапур (город), владимир путин
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), TikTok, Технологии, Лос-Анджелес, Сингапур (город), Владимир Путин
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России

Роскомнадзор не получал от TikTok уведомления о возобновлении работы в России

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, уведомления о возобновлении работы от компании не получал, сообщил регулятор РИА Новости.
«
"Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России … Уведомление от компании о возобновлении работы TikTok в России Роскомнадзор не получал", - заявил регулятор, комментируя информацию о якобы возобновлении работы TikTok в РФ.
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объем мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы до четырех миллионов рублей
2 ноября, 12:02
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TikTokТехнологииЛос-АнджелесСингапур (город)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала