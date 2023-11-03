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Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области - РИА Новости, 03.11.2023
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Липецкая область
 
10:59 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/tekhnologii-1907120191.html
Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области
Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области - РИА Новости, 03.11.2023
Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области
Уже к концу года в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей" планируют завершить ремонт Молодежного центра, а в следующем году – открыть круглогодичный... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:59
2023-11-03T10:59
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Уже к концу года в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей" планируют завершить ремонт Молодежного центра, а в следующем году – открыть круглогодичный Центр компетенций в сфере цифровых технологий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, Молодежный центр позволит развивать ИТ-кластер и прокачивать знания начинающих программистов. Занятия начнутся в следующем году. Артамонов отметил, что также в 2024 году в лагере появится бассейн. Его строительство уже завершается. Кроме того, в планах ремонт корпусов, столовой, стадиона и центральной площади. "Прометей" обретает вторую жизнь. Дети смогут здесь не только отдыхать, набираться сил, заводить новых друзей, но и научатся чему-то новому, что пригодится им в жизни", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231103/oborudovanie-1907119491.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Уже к концу года в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей" планируют завершить ремонт Молодежного центра, а в следующем году – открыть круглогодичный Центр компетенций в сфере цифровых технологий, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, Молодежный центр позволит развивать ИТ-кластер и прокачивать знания начинающих программистов. Занятия начнутся в следующем году.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием
Вчера, 10:56
Артамонов отметил, что также в 2024 году в лагере появится бассейн. Его строительство уже завершается. Кроме того, в планах ремонт корпусов, столовой, стадиона и центральной площади.
"Прометей" обретает вторую жизнь. Дети смогут здесь не только отдыхать, набираться сил, заводить новых друзей, но и научатся чему-то новому, что пригодится им в жизни", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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