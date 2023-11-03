https://ria.ru/20231103/tekhnologii-1907120191.html

Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области

Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области - РИА Новости, 03.11.2023

Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области

Уже к концу года в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей" планируют завершить ремонт Молодежного центра, а в следующем году – открыть круглогодичный... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:59

2023-11-03T10:59

2023-11-03T10:59

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Уже к концу года в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей" планируют завершить ремонт Молодежного центра, а в следующем году – открыть круглогодичный Центр компетенций в сфере цифровых технологий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, Молодежный центр позволит развивать ИТ-кластер и прокачивать знания начинающих программистов. Занятия начнутся в следующем году. Артамонов отметил, что также в 2024 году в лагере появится бассейн. Его строительство уже завершается. Кроме того, в планах ремонт корпусов, столовой, стадиона и центральной площади. "Прометей" обретает вторую жизнь. Дети смогут здесь не только отдыхать, набираться сил, заводить новых друзей, но и научатся чему-то новому, что пригодится им в жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231103/oborudovanie-1907119491.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов