https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

Домашние роды были традицией в семье сыроеда, сын которого умер от голода

Домашние роды были традицией в семье сыроеда, сын которого умер от голода - РИА Новости, 03.11.2023

Домашние роды были традицией в семье сыроеда, сын которого умер от голода

Мать сыроеда Максима Лютого, которого судят за смерть новорожденного сына от истощения, блогера тоже рожала дома и спокойно отнеслась к тому, что и внук... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:44

2023-11-03T15:44

2023-11-03T15:44

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Мать сыроеда Максима Лютого, которого судят за смерть новорожденного сына от истощения, блогера тоже рожала дома и спокойно отнеслась к тому, что и внук появился на свет вне роддома, передает корреспондент РИА Новости из Лазаревского суда Краснодарского края. По данным следствия, новорожденному стало плохо из-за длительного отказа от пищи, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и сутками не кормил. 8 марта родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что обливал младенца холодной водой и не кормил, рассчитывал приучить к сыроедению, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу. Как рассказала в суде мать сыроеда Нелли Фликман, он всегда недоверчиво относился к традиционной медицине, и с самого начала молодые родители готовились к родам в домашних условиях. "Я знаю, что Миронова (мать умершего младенца) проходила курсы акушерок ближе к родам. Может быть, они подготавливались к родам... Точно они читали много литературы. Прошу заметить, Максим родился дома", - заявила Фликман. Она рассказала, что после рождения Космос (ее внук) весил больше двух килограммов, и поначалу все было хорошо - Лютый присылал Фликман видео из жизни малыша, в том числе купание в теплой ванной с ромашкой, однако позже здоровье ребенка стало ухудшаться. "На видео было видно, что ребенок чувствует себя плохо, я так поняла, когда его увидела. На видео был Максим, ребенок, он (младенец) потерял в весе", - сказала мать сыроеда. Несмотря на "удачное лечение собственных болезней Лютого с помощью сыроедения", молодые родители должны были обратиться к медикам, чтобы помочь малышу, считает Фликман. Как рассказал РИА Новости адвокат Лютого Алексей Аванесян, младенец не стоял на учете, но это не было нарушением. По закону, новорожденных регистрируют в течение месяца, а ребенок прожил всего 28 дней. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать новорожденного суд приговорил к двум годам исправительных работ. Приговор отцу пока не вынесен.

https://ria.ru/20231030/syroedy-1906140461.html

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

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россия, краснодарский край