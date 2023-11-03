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Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 03.11.2023 (обновлено: 17:08 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/svo-1907218153.html
Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ
Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ
Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:32
2023-11-03T17:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях&quot;, — сказал глава ведомства в Национальном центре управления обороной России.Звания Героя России удостоили полковника Ивана Клещерева. Командир мотострелкового полка лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой Киев потерял 11 танков, десять БМП и более 170 военных."Эта награда не только моя — эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", — подчеркнул офицер.Героем России также стал командир мотострелковой бригады Роман Федоров. Грамотно выставленные им инженерные заграждения и огневые засады позволили отразить более 20 атак ВСУ.Благодаря его действиям российские военные уничтожили:Третий награжденный — командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который за время проведения спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более ста украинских военных. Он получил медаль "Золотая Звезда"."Услышал в "радийке", что идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца – все, наступление полностью было сорвано, остановлено. Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится", — рассказал Щербаков.Он планирует продолжать выполнять задачи в СВО и получить офицерское звание.
https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html
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Вручение медалей "Золотая Звезда" командирам и бойцам за подвиги в сражениях СВО
Шойгу вручил звезды Героев России командиру мотострелкового полка Ивану Клещерёву, командиру мотострелковой бригады Роману Фёдорову и сержанту Юрию Щербакову.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев
Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ

Министр обороны Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях", — сказал глава ведомства в Национальном центре управления обороной России.

Звания Героя России удостоили полковника Ивана Клещерева. Командир мотострелкового полка лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой Киев потерял 11 танков, десять БМП и более 170 военных.
"Эта награда не только моя — эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", — подчеркнул офицер.
Героем России также стал командир мотострелковой бригады Роман Федоров. Грамотно выставленные им инженерные заграждения и огневые засады позволили отразить более 20 атак ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения военнослужащих
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
2 ноября, 20:36
Благодаря его действиям российские военные уничтожили:
  • 12 танков;
  • шесть БМП иностранного производства;
  • две самоходно-артиллерийские установки;
  • 11 автомобилей, десять беспилотников;
  • более 230 украинских штурмовиков.
Третий награжденный — командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который за время проведения спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более ста украинских военных. Он получил медаль "Золотая Звезда".
«
"Услышал в "радийке", что идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца – все, наступление полностью было сорвано, остановлено. Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится", — рассказал Щербаков.
Он планирует продолжать выполнять задачи в СВО и получить офицерское звание.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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