Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ
Министр обороны Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях", — сказал глава ведомства в Национальном центре управления обороной России.
Звания Героя России удостоили полковника Ивана Клещерева. Командир мотострелкового полка лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой Киев потерял 11 танков, десять БМП и более 170 военных.
"Эта награда не только моя — эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", — подчеркнул офицер.
Героем России также стал командир мотострелковой бригады Роман Федоров. Грамотно выставленные им инженерные заграждения и огневые засады позволили отразить более 20 атак ВСУ.
Благодаря его действиям российские военные уничтожили:
- 12 танков;
- шесть БМП иностранного производства;
- две самоходно-артиллерийские установки;
- 11 автомобилей, десять беспилотников;
- более 230 украинских штурмовиков.
Третий награжденный — командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который за время проведения спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более ста украинских военных. Он получил медаль "Золотая Звезда".
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"Услышал в "радийке", что идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца – все, наступление полностью было сорвано, остановлено. Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится", — рассказал Щербаков.
Он планирует продолжать выполнять задачи в СВО и получить офицерское звание.