https://ria.ru/20231103/svo-1907218153.html

Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ

Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ

Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:32

2023-11-03T15:32

2023-11-03T17:08

специальная военная операция на украине

безопасность

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сергей шойгу

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны."Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях", — сказал глава ведомства в Национальном центре управления обороной России.Звания Героя России удостоили полковника Ивана Клещерева. Командир мотострелкового полка лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой Киев потерял 11 танков, десять БМП и более 170 военных."Эта награда не только моя — эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", — подчеркнул офицер.Героем России также стал командир мотострелковой бригады Роман Федоров. Грамотно выставленные им инженерные заграждения и огневые засады позволили отразить более 20 атак ВСУ.Благодаря его действиям российские военные уничтожили:Третий награжденный — командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который за время проведения спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более ста украинских военных. Он получил медаль "Золотая Звезда"."Услышал в "радийке", что идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца – все, наступление полностью было сорвано, остановлено. Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится", — рассказал Щербаков.Он планирует продолжать выполнять задачи в СВО и получить офицерское звание.

https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html

https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html

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Вручение медалей "Золотая Звезда" командирам и бойцам за подвиги в сражениях СВО Шойгу вручил звезды Героев России командиру мотострелкового полка Ивану Клещерёву, командиру мотострелковой бригады Роману Фёдорову и сержанту Юрию Щербакову. 2023-11-03T15:32 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев