https://ria.ru/20231103/svinstvo-1907234242.html
Путин назвал позицию Запада по конфликту на Ближнем Востоке свинством
Путин назвал позицию Запада по конфликту на Ближнем Востоке свинством - РИА Новости, 03.11.2023
Путин назвал позицию Запада по конфликту на Ближнем Востоке свинством
Заокеанские деятели поддерживают евреев Израиля, а в России пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:50
2023-11-03T15:50
2023-11-03T16:15
владимир путин
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
израиль
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заокеанские деятели поддерживают евреев Израиля, а в России пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с членами Общественной палаты России Путин сообщил, что на события в аэропорту Махачкалы повлияли вбросы в соцсетях из-за рубежа, в том числе с Украины."В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они, вроде бы, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то", - сказал Путин.В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
https://ria.ru/20231103/dagestan-1907232433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, израиль
Владимир Путин, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Израиль
Путин назвал позицию Запада по конфликту на Ближнем Востоке свинством
Путин: Запад поддерживает Израиль, а в России организовывают еврейские погромы
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заокеанские деятели поддерживают евреев Израиля, а в России пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с членами Общественной палаты России Путин сообщил, что на события в аэропорту Махачкалы
повлияли вбросы в соцсетях из-за рубежа, в том числе с Украины
.
"В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они, вроде бы, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то", - сказал Путин.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО
, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри