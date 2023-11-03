https://ria.ru/20231103/sud-1907095671.html
На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей
На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей - РИА Новости, 03.11.2023
На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей
Суд на Камчатке вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска" за некачественную очистку качелей, на которых... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:03
2023-11-03T09:03
2023-11-03T09:34
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя - РИА Новости. Суд на Камчатке вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска" за некачественную очистку качелей, на которых травмировались три несовершеннолетних ребенка, приговорив его к одному году условно, сообщила пресс-служба прокуратуры края."Сорока девятилетний местный житель признан виновным по части 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Суд установил, что бывший директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" не организовал работы по содержанию и расчистке территории центральной площади Вилючинска, вследствие чего в апреле 2022 года дети 7, 9 и 14 лет при катании на качелях получили травмы ног", - говорится в сообщении.Качели были настолько низко к снегу, что при неаккуратном движении, ноги детей попадали между конструкцией и наледью. В итоге один из несовершеннолетних получил перелом обеих ног. Травмы детей квалифицированы судом как средний и тяжкий вред здоровью.Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.Приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, камчатка, россия, вилючинск
Происшествия, Камчатка, Россия, Вилючинск
На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей
На Камчатке экс-чиновника приговорили к одному году условно
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя - РИА Новости. Суд на Камчатке вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска" за некачественную очистку качелей, на которых травмировались три несовершеннолетних ребенка, приговорив его к одному году условно, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
«
"Сорока девятилетний местный житель признан виновным по части 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Суд установил, что бывший директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" не организовал работы по содержанию и расчистке территории центральной площади Вилючинска, вследствие чего в апреле 2022 года дети 7, 9 и 14 лет при катании на качелях получили травмы ног", - говорится в сообщении.
Качели были настолько низко к снегу, что при неаккуратном движении, ноги детей попадали между конструкцией и наледью. В итоге один из несовершеннолетних получил перелом обеих ног. Травмы детей квалифицированы судом как средний и тяжкий вред здоровью.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре