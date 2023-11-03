https://ria.ru/20231103/sud-1907095671.html

На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей

На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей - РИА Новости, 03.11.2023

На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей

Суд на Камчатке вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска" за некачественную очистку качелей, на которых... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:03

2023-11-03T09:03

2023-11-03T09:34

происшествия

камчатка

россия

вилючинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя - РИА Новости. Суд на Камчатке вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска" за некачественную очистку качелей, на которых травмировались три несовершеннолетних ребенка, приговорив его к одному году условно, сообщила пресс-служба прокуратуры края."Сорока девятилетний местный житель признан виновным по части 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Суд установил, что бывший директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" не организовал работы по содержанию и расчистке территории центральной площади Вилючинска, вследствие чего в апреле 2022 года дети 7, 9 и 14 лет при катании на качелях получили травмы ног", - говорится в сообщении.Качели были настолько низко к снегу, что при неаккуратном движении, ноги детей попадали между конструкцией и наледью. В итоге один из несовершеннолетних получил перелом обеих ног. Травмы детей квалифицированы судом как средний и тяжкий вред здоровью.Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231102/zasedanie-1906974409.html

камчатка

россия

вилючинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия, вилючинск