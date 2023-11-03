https://ria.ru/20231103/subsidii-1907156335.html
Субсидии инвесторам в промышленности и АПК введут в Ярославской области
Субсидии инвесторам в промышленности и АПК введут в Ярославской области - РИА Новости, 03.11.2023
Субсидии инвесторам в промышленности и АПК введут в Ярославской области
Субсидии новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса введут в Ярославской области в 2024 году по инициативе губернатора Михаила... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:42
2023-11-03T12:42
2023-11-03T12:42
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Субсидии новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса введут в Ярославской области в 2024 году по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. "По инициативе губернатора Михаила Евраева в 2024 году в Ярославской области впервые предусмотрено предоставление субсидий новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса на сумму 225 миллионов рублей. Средства заложены в проект бюджета на 2024 год", - говорится в сообщении. По словам губернатора, благодаря выделенным средствам инвесторы смогут получить возмещение до 50% от стоимости затрат, необходимых для открытия новых производств на территории большинства муниципальных районов. "На поддержку промышленности направим около 110 миллионов рублей. Средства будут предусмотрены на предоставление льготных займов предприятиям в Фонде регионального развития, на работу Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках нацпроекта "Производительность труда", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. На поддержку малого и среднего бизнеса Ярославской области в проекте бюджета на 2024 год правительством области предусмотрено более 140 миллионов рублей. Экспортно-ориентированным компаниям правительство Ярославской области поможет принять участие в международных выставках, бизнес-миссиях, окажет другую поддержку по выходу и продвижению на рынках дружественных стран. Работа ведется в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", которые в регионе реализует правительство области.
https://ria.ru/20231102/dorogi-1907045126.html
https://ria.ru/20231102/sotsobyazatelstva-1906933147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Субсидии новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса введут в Ярославской области в 2024 году по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона.
"По инициативе губернатора Михаила Евраева в 2024 году в Ярославской области впервые предусмотрено предоставление субсидий новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса на сумму 225 миллионов рублей. Средства заложены в проект бюджета на 2024 год", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора, благодаря выделенным средствам инвесторы смогут получить возмещение до 50% от стоимости затрат, необходимых для открытия новых производств на территории большинства муниципальных районов.
"На поддержку промышленности направим около 110 миллионов рублей. Средства будут предусмотрены на предоставление льготных займов предприятиям в Фонде регионального развития, на работу Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках нацпроекта "Производительность труда", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
На поддержку малого и среднего бизнеса Ярославской области в проекте бюджета на 2024 год правительством области предусмотрено более 140 миллионов рублей.
Экспортно-ориентированным компаниям правительство Ярославской области поможет принять участие в международных выставках, бизнес-миссиях, окажет другую поддержку по выходу и продвижению на рынках дружественных стран. Работа ведется в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", которые в регионе реализует правительство области.
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