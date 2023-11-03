https://ria.ru/20231103/su-25sm-1907085567.html
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:06
2023-11-03T05:06
2023-11-03T05:06
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Выполняя условия полетного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, произведя пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - сообщили в министерстве. В ведомстве уточнили, что после пуска ракет летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и сменив траекторию полета для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения.
https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25см
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Су-25СМ "Центра" уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Выполняя условия полетного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, произведя пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - сообщили в министерстве.
В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО
В ведомстве уточнили, что после пуска ракет летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и сменив траекторию полета для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения.