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Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/su-25sm-1907085567.html
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:06
2023-11-03T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-25см
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Выполняя условия полетного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, произведя пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - сообщили в министерстве. В ведомстве уточнили, что после пуска ракет летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и сменив траекторию полета для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения.
https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25см
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Су-25СМ "Центра" уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Выполняя условия полетного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, произведя пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - сообщили в министерстве.
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В ведомстве уточнили, что после пуска ракет летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и сменив траекторию полета для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25СМ
 
 
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