https://ria.ru/20231103/su-25sm-1907085567.html

Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:06

2023-11-03T05:06

2023-11-03T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-25см

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Выполняя условия полетного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, произведя пуски 122-миллиметровых неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - сообщили в министерстве. В ведомстве уточнили, что после пуска ракет летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и сменив траекторию полета для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения.

https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25см