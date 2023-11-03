В Нью-Йорке подрались пропалестинские и произраильские протестующие
В Нью-Йорке пропалестинские и произраильские протестующие подрались из-за флага
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими произошла в Нью-Йорке, один из протестующих поджег флаг Израиля, сообщил телеканал Fox news.
Произраильские и пропалестинские протестующие в четверг проводили акции около ректората Городского университета Нью-Йорка. Сторонники Израиля охраняли расклеенные листовки с изображением людей, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Пропалестинские протестующие срывали их и топтали, сообщил телеканал.
По данным Fox news, один из протестующих поджег флаг Израиля, другой пытался поднять его с земли и унести, однако при этом его ударили.
Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил каналу, что один человек был задержан за нарушение общественного порядка.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.