https://ria.ru/20231103/stroitelstvo-1907232561.html

Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин

Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023

Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин

Процесс строительства храмов, мечетей и синагог будет продолжен для всех конфессий, государство это только поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:47

2023-11-03T15:47

2023-11-03T17:42

религия

владимир путин

россия

якутск

воронеж

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Процесс строительства храмов, мечетей и синагог будет продолжен для всех конфессий, государство это только поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".В ходе встречи председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов попросил главу государства поддержать строительство комплекса четырех традиционных религий в Москве, которое запланировано на 2024 год. По его словам, на территории комплекса расположатся образовательный центр, музеи, выставочные площадки, интеллектуальные лаборатории, концепт с макетами будущего комплекса будет продемонстрирован на выставке "Россия" на ВДНХ."Что касается мечетей, храмов, синагог, у нас в новейшее российское время построено столько подобных учреждений, столько, сколько никогда в советское время не строилось. Мечетей построено тысячи, 8 тысяч мечетей по всей стране ... Процесс продолжается, и он будет продолжаться для всех наших традиционных конфессий прежде всего потому, что это то, где люди получают духовную поддержку. Это важно для государства, мы будем это поддерживать", - сказал Путин.Он подчеркнул, что коллеги из арабских стран не верят этим цифрам. "Выглядит это просто фантастически", - подчеркнул он.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.

https://ria.ru/20231103/gosudarstvo-1907235038.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html

россия

якутск

воронеж

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владимир путин, россия, якутск, воронеж, общество