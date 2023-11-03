Рейтинг@Mail.ru
Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:47 03.11.2023 (обновлено: 17:42 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/stroitelstvo-1907232561.html
Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин
Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин
Процесс строительства храмов, мечетей и синагог будет продолжен для всех конфессий, государство это только поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:47
2023-11-03T17:42
религия
владимир путин
россия
якутск
воронеж
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577036496_562:67:3129:1511_1920x0_80_0_0_96d32df340ef153e05a4badea9b41975.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Процесс строительства храмов, мечетей и синагог будет продолжен для всех конфессий, государство это только поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".В ходе встречи председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов попросил главу государства поддержать строительство комплекса четырех традиционных религий в Москве, которое запланировано на 2024 год. По его словам, на территории комплекса расположатся образовательный центр, музеи, выставочные площадки, интеллектуальные лаборатории, концепт с макетами будущего комплекса будет продемонстрирован на выставке "Россия" на ВДНХ."Что касается мечетей, храмов, синагог, у нас в новейшее российское время построено столько подобных учреждений, столько, сколько никогда в советское время не строилось. Мечетей построено тысячи, 8 тысяч мечетей по всей стране ... Процесс продолжается, и он будет продолжаться для всех наших традиционных конфессий прежде всего потому, что это то, где люди получают духовную поддержку. Это важно для государства, мы будем это поддерживать", - сказал Путин.Он подчеркнул, что коллеги из арабских стран не верят этим цифрам. "Выглядит это просто фантастически", - подчеркнул он.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
https://ria.ru/20231103/gosudarstvo-1907235038.html
https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html
россия
якутск
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577036496_970:67:2838:1468_1920x0_80_0_0_e94cd9962633938d71fd30e99235d16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, якутск, воронеж, общество
Религия, Владимир Путин, Россия, Якутск, Воронеж, Общество
Строительство храмов будет продолжаться для всех конфессий, заявил Путин

Путин: процесс строительства храмов будет продолжаться для всех конфессий

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСтроительство храма
Строительство храма - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Строительство храма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Процесс строительства храмов, мечетей и синагог будет продолжен для всех конфессий, государство это только поддержит, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
В ходе встречи председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов попросил главу государства поддержать строительство комплекса четырех традиционных религий в Москве, которое запланировано на 2024 год. По его словам, на территории комплекса расположатся образовательный центр, музеи, выставочные площадки, интеллектуальные лаборатории, концепт с макетами будущего комплекса будет продемонстрирован на выставке "Россия" на ВДНХ.
Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Россияне вправе ожидать эффективности от государства, заявил Путин
Вчера, 15:51
"Что касается мечетей, храмов, синагог, у нас в новейшее российское время построено столько подобных учреждений, столько, сколько никогда в советское время не строилось. Мечетей построено тысячи, 8 тысяч мечетей по всей стране ... Процесс продолжается, и он будет продолжаться для всех наших традиционных конфессий прежде всего потому, что это то, где люди получают духовную поддержку. Это важно для государства, мы будем это поддерживать", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что коллеги из арабских стран не верят этим цифрам. "Выглядит это просто фантастически", - подчеркнул он.
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин благодарен духовенству за быструю реакцию на события в Дагестане
Вчера, 15:48
 
РелигияВладимир ПутинРоссияЯкутскВоронежОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала