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США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023
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01:08 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ssha-1907077170.html
США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов
США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023
США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов
Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T01:08
2023-11-03T01:08
анатолий антонов
россия
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. “За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере”, - сообщил дипломат. Антонов отметил, что действия Вашингтона совершаются в ущерб собственным интересам.
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анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), сша
Анатолий Антонов, Россия, Вашингтон (штат), США
США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов

Антонов: США сделали все, чтобы разрушить связи с Россией в торговле и экономике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
“За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере”, - сообщил дипломат.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США
00:50
Антонов отметил, что действия Вашингтона совершаются в ущерб собственным интересам.
 
Анатолий АнтоновРоссияВашингтон (штат)США
 
 
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