https://ria.ru/20231103/ssha-1907077170.html

США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов

США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023

США сделали все, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, заявил Антонов

Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T01:08

2023-11-03T01:08

2023-11-03T01:08

анатолий антонов

россия

вашингтон (штат)

сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Администрация США сделала все, чтобы свернуть сотрудничество с РФ в торгово-экономической сфере в ущерб своим интересам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. “За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере”, - сообщил дипломат. Антонов отметил, что действия Вашингтона совершаются в ущерб собственным интересам.

https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907075512.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), сша