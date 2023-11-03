https://ria.ru/20231103/sputnik-1907147346.html
В Испании признали большую популярность Sputnik и RT в Латинской Америке
В Испании признали большую популярность Sputnik и RT в Латинской Америке - РИА Новости, 03.11.2023
В Испании признали большую популярность Sputnik и RT в Латинской Америке
Sputnik и RT имеют широкую аудиторию и пользуются большой популярностью в странах Латинской Америки, несмотря на противодействие Запада, признал базирующийся в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
латинская америка
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Sputnik и RT имеют широкую аудиторию и пользуются большой популярностью в странах Латинской Америки, несмотря на противодействие Запада, признал базирующийся в Испании аналитический центр "Королевский институт Элькано", занимающийся международными и стратегическими исследованиями. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Как отмечает центр в статье, в которой анализирует геополитические и экономические последствия российского присутствия в Латинской Америке спустя полтора года посла начала спецоперации на Украине, RT и Sputnik "широко представлены в социальных сетях", а их программы на испанском языке "пользуются большим вниманием в значительной части Латинской Америки". Институт отмечает, что RT en español (телеканал RT, ведущий вещание на испанском языке) был создан еще в 2009 году до появления подобных испаноязычных подразделений среди европейских СМИ, таких как Deutsche Welle* (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) и France 24. Уже в 2019 году аудитория RT en español составляла 21 миллион, а в социальный сетях за телеканалом следили 25 миллионов подписчиков. Это была одна из самых популярных новостных служб в Латинской Америке. Институт отмечает, что RT en español - третий по посещаемости домен в социальной сети X, если принять во внимание посты на испанском языке, посвященные Украине, а Sputnik News входит в топ-15. Помимо этого в социальной сети Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская) у RT en español 18 миллионов подписчиков, а до блокировки в YouTube у испанского RT было 6 миллионов, тогда как у англоязычной версии телеканала - менее 5 миллионов. При этом институт подчеркивает, что всего в мире на испанском языке говорят порядка 500 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в США, и делает вывод, что работа испаноязычных российских СМИ в Латинской Америке оказывает влияние на США и Испанию, а через последнюю на всю Европу. Как утверждается в статье, "чтобы добиться господства в информационной среде, Россия инвестировала огромные ресурсы в латиноамериканский рынок, чего другие не делали ни раньше, ни сейчас". Отмечается, что в настоящее время у канала RT en español в Латинской Америке есть более 30 корреспондентов, тогда как у телеканала CNN на испанском языке менее 20 корреспондентов, а телеканал CNN Latino и вовсе закрыл свои подразделения в Лос-Анджелесе и Майами, откуда транслировал свои бесплатные телевизионные программы для проживающих в США латиноамериканцев. По мнению института, сотрудничество RT en español с венесуэльским каналом Telesur имело решающее значение для развития российского телеканала. Центр утверждает, что меры, предпринятые Западом в отношении российских СМИ, не остановили влияние России в Латинской Америке благодаря действиям в социальных сетях и местных влиятельным лицам. При этом в докладе утверждается, что испаноязычная версия телеканала RT более успешна, чем любая другая служба RT на других языках вещания - английском, арабском, немецком и французском. "Это показывает его популярность в Латинской Америке и то значение, которое Россия придает испаноговорящим людям в своей международной информационной политике", - говорится в статье. Институт отмечает, что одной из самых привлекательных сторон RT для латиноамериканцев в условиях дефицита незападных СМИ является его акцент в сторону антиамериканского и антиимпериалистического. Аналитики центра утверждают, что российские СМИ в Латинской Америке представляют президента РФ Владимира Путина главным образом в качестве мирового лидера, который стремится к стабильности и прогрессу и выступает за новый миропорядок, главным героем которого является так называемый глобальный Юг. При этом аналитики обвиняют российские СМИ в Латинской Америке в распространении дезинформации, однако конкретных примеров и доказательств они не приводят. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta** (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы". * СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231016/sputnik-1903081865.html
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https://ria.ru/20231101/rossotrudnichestvo-1906664543.html
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латинская америка, россия, испания
Латинская Америка, Россия, Испания
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Sputnik и RT имеют широкую аудиторию и пользуются большой популярностью в странах Латинской Америки, несмотря на противодействие Запада, признал базирующийся в Испании аналитический центр "Королевский институт Элькано", занимающийся международными и стратегическими исследованиями.
В июле президент РФ Владимир Путин
заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
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Как отмечает центр в статье, в которой анализирует геополитические и экономические последствия российского присутствия в Латинской Америке спустя полтора года посла начала спецоперации на Украине
, RT и Sputnik "широко представлены в социальных сетях", а их программы на испанском языке "пользуются большим вниманием в значительной части Латинской Америки".
Институт отмечает, что RT en español (телеканал RT, ведущий вещание на испанском языке) был создан еще в 2009 году до появления подобных испаноязычных подразделений среди европейских СМИ, таких как Deutsche Welle* (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) и France 24. Уже в 2019 году аудитория RT en español составляла 21 миллион, а в социальный сетях за телеканалом следили 25 миллионов подписчиков. Это была одна из самых популярных новостных служб в Латинской Америке. Институт отмечает, что RT en español - третий по посещаемости домен в социальной сети X, если принять во внимание посты на испанском языке, посвященные Украине, а Sputnik News входит в топ-15. Помимо этого в социальной сети Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская) у RT en español 18 миллионов подписчиков, а до блокировки в YouTube
у испанского RT было 6 миллионов, тогда как у англоязычной версии телеканала - менее 5 миллионов.
При этом институт подчеркивает, что всего в мире на испанском языке говорят порядка 500 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в США
, и делает вывод, что работа испаноязычных российских СМИ в Латинской Америке оказывает влияние на США и Испанию, а через последнюю на всю Европу
.
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Как утверждается в статье, "чтобы добиться господства в информационной среде, Россия инвестировала огромные ресурсы в латиноамериканский рынок, чего другие не делали ни раньше, ни сейчас". Отмечается, что в настоящее время у канала RT en español в Латинской Америке есть более 30 корреспондентов, тогда как у телеканала CNN на испанском языке менее 20 корреспондентов, а телеканал CNN Latino и вовсе закрыл свои подразделения в Лос-Анджелесе
и Майами
, откуда транслировал свои бесплатные телевизионные программы для проживающих в США латиноамериканцев. По мнению института, сотрудничество RT en español с венесуэльским каналом Telesur имело решающее значение для развития российского телеканала.
Центр утверждает, что меры, предпринятые Западом в отношении российских СМИ, не остановили влияние России в Латинской Америке благодаря действиям в социальных сетях и местных влиятельным лицам.
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При этом в докладе утверждается, что испаноязычная версия телеканала RT более успешна, чем любая другая служба RT на других языках вещания - английском, арабском, немецком и французском. "Это показывает его популярность в Латинской Америке и то значение, которое Россия придает испаноговорящим людям в своей международной информационной политике", - говорится в статье.
Институт отмечает, что одной из самых привлекательных сторон RT для латиноамериканцев в условиях дефицита незападных СМИ является его акцент в сторону антиамериканского и антиимпериалистического. Аналитики центра утверждают, что российские СМИ в Латинской Америке представляют президента РФ Владимира Путина главным образом в качестве мирового лидера, который стремится к стабильности и прогрессу и выступает за новый миропорядок, главным героем которого является так называемый глобальный Юг.
При этом аналитики обвиняют российские СМИ в Латинской Америке в распространении дезинформации, однако конкретных примеров и доказательств они не приводят.
Sputnik пришел на место BBC в Ливане
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы
были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google
, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta** (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
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ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
направил обращение представителю ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру
и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС
, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. В Молдавии раскритиковали блокировку сайтов российских СМИ