https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907255749.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:55
2023-11-03T16:55
2023-11-03T16:55
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 ноября 2023 года*За минувшие сутки российские подразделения отбили атаку ВСУ в Харьковской области, а также поразили живую силу и технику на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Украинская армия потеряла до 220 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены три переправы, два командно-наблюдательных пункта, пункты управления и места временной дислокации противника. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили четыре самолета и 43 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1177 реактивных систем залпового огня, 13 135 танков и других бронемашин, 6967 орудий полевой артиллерии и 14 923 единицы автомобильной техники.Заявления начальников пресс-центров группировок войск "Юг" и "Днепр" на 16:40 мск не опубликованы
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 ноября 2023 года*
За минувшие сутки российские подразделения отбили атаку ВСУ в Харьковской области, а также поразили живую силу и технику на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Украинская армия потеряла до 220 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены три переправы, два командно-наблюдательных пункта, пункты управления и места временной дислокации противника. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили четыре самолета и 43 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1177 реактивных систем залпового огня, 13 135 танков и других бронемашин, 6967 орудий полевой артиллерии и 14 923 единицы автомобильной техники.
Заявления начальников пресс-центров группировок войск "Юг" и "Днепр" на 16:40 мск не опубликованы