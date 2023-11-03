https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907255749.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:55

2023-11-03T16:55

2023-11-03T16:55

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 ноября 2023 года*За минувшие сутки российские подразделения отбили атаку ВСУ в Харьковской области, а также поразили живую силу и технику на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Украинская армия потеряла до 220 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены три переправы, два командно-наблюдательных пункта, пункты управления и места временной дислокации противника. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили четыре самолета и 43 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1177 реактивных систем залпового огня, 13 135 танков и других бронемашин, 6967 орудий полевой артиллерии и 14 923 единицы автомобильной техники.Заявления начальников пресс-центров группировок войск "Юг" и "Днепр" на 16:40 мск не опубликованы

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика