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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 03.11.2023 (обновлено: 14:51 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907185825.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:30
2023-11-03T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550 военных, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. &quot;В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств&quot;, — говорится в сводке за 28 октября - 3 ноября.Отмечается, что на херсонском направлении в результате налетов артиллерии и упреждающих действий российских войск были сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. "Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 550 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы ВС России ведут огонь по позициям ВСУ
Бойцы ВС России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Бойцы ВС России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550 военных, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
«

"В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств", — говорится в сводке за 28 октября - 3 ноября.

Отмечается, что на херсонском направлении в результате налетов артиллерии и упреждающих действий российских войск были сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.
"Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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