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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 03.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:30

2023-11-03T14:30

2023-11-03T14:51

специальная военная операция на украине

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украина

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550 военных, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств", — говорится в сводке за 28 октября - 3 ноября.Отмечается, что на херсонском направлении в результате налетов артиллерии и упреждающих действий российских войск были сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. "Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области", - добавили в МО РФ.

украина

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