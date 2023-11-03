https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907185825.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:30
2023-11-03T14:30
2023-11-03T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_e910ae98c2aa3bd9f2fabdde2d4e57d0.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским войскам высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра, на херсонском направлении Киев потерял за неделю до 550 военных, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств", — говорится в сводке за 28 октября - 3 ноября.Отмечается, что на херсонском направлении в результате налетов артиллерии и упреждающих действий российских войск были сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. "Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области", - добавили в МО РФ.
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf86b924fb829803d8496cc02d03533e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 550 военных на Херсонском направлении